新北塭仔圳圍籬換新標語　與市民共迎城市蛻變新生

▲新北塭仔圳工地圍籬標語全面更新。（圖／新北市地政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新泰塭仔圳市地重劃工程穩步推進，目前進度已達50%。為營造城市轉型氛圍，近期全面更新工地圍籬標語，以「期待蛻變」、「新生願景」為主題，透過帆布圖樣、立體字及牆面噴漆等方式，呈現「蛻變，與您一同期待」、「水與綠 輕軌行」及「公園樂活 大學城」等標語，傳遞重劃區建設目標與發展願景。此舉不僅美化工區環境，更邀請市民共同見證城市新生。

新北市地政局說明，塭仔圳過去為鐵皮工廠林立的區域，道路狹窄且地勢低窪易淹水，公共設施僅有國泰國小。透過市地重劃工程，除全面改善排水防洪與民生管線設施外，更規劃38處公園綠地，大幅增加休憩空間。其中貴子坑溪經生態環境營造後，沿線將設置11處公園及1處綠園道，配合五泰輕軌水岸景觀設計，展現人水和諧的城市美學。

▲公四公園兒童遊戲區願景圖。

值得一提的是，位於重劃區核心的輔仁大學已在地60年，見證周邊從農田轉變為工廠的歷程。市府積極與校方合作推動大學城生活圈計畫，首階段將結合景觀系師生創意，重塑校園周邊街道與公園意象，後續更將整合學術文化、創新思維與商圈發展，提升生活機能，吸引青年與企業進駐，促進區域經濟發展。

地政局強調，隨工程進展將逐步開放公共設施，今年上半年預計完成莊泰路（領航路－莊田路）及鄰近新莊高中的公四特色公園，完善區域交通路網，讓市民提前享受開發效益，共同期待城市新風貌。

▲莊泰路（領航路-莊太田路）近期即將完工。

▲公四公園木棧道正在施作中。