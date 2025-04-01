新北市長侯友宜率團訪台東　促進雙城產業合作與文化交流

▲新北市長侯友宜率團訪台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣近年來積極發展觀光產業，透過熱氣球嘉年華、部落旅遊及台東慢旅行等特色活動，成功打造城市品牌形象。新北市長侯友宜於4月1日率領市府團隊前往台東參訪，由台東縣長饒慶鈴陪同，實地考察表演藝術創生基地、茶產業發展及地熱園區，期望促進雙方在文化、產業及永續發展領域的合作。

此次交流行程首站來到台東表演藝術創生基地「就藝會」，侯友宜一行受到阿美族傳統儀式的迎接，正式加入大馬蘭部落家族，並獲贈情人袋與花環。饒慶鈴表示，該基地原為舊台東縣議會大樓，由建築師呂阿玉設計，於2014年登錄為歷史建築，並於2023年修繕完成，成為兼具文化保存與藝文推廣的空間。她期望未來能與新北市政府攜手策劃文化活動，深化兩地藝術家的交流與展覽，並鼓勵新北市藝術家前來駐村創作。

隨後，參訪團前往鹿野新元昌紅茶產業文化館，深入了解茶葉製作與創新研發。饒慶鈴指出，台東擁有得天獨厚的自然條件，加上農民的投入，使得「台東紅烏龍」品牌在國內外市場逐漸打響知名度。新北市代表團則帶來文山包種茶、東方美人茶及石門鐵觀音，雙方就茶產業的發展與推廣進行深入交流，期待未來能攜手開拓市場，共同推廣在地特色茶品。

交流行程的最後一站來到紅葉谷綠能溫泉園區，侯友宜一行了解台東如何結合地熱資源與溫泉觀光，打造低碳旅遊環境。園區採取地熱多元應用、水資源循環及當地食材運用的經營模式，同時培訓在地專業人才，以實現永續發展。

侯友宜表示，台東雖然與新北在地理環境上存在差異，但雙方在綠能應用與永續發展的理念上有許多共通點，台東的創新作法值得新北借鑑。他並提及，新北市願意協助推廣台東的釋迦、紅烏龍等優質農產品，為地方產業帶來更多商機。

饒慶鈴則強調，台東長期推動「慢經濟」模式，以獨特的步調發展地方產業，並期待透過這次交流讓新北市團隊體驗台東兼顧行政效率與永續發展的施政理念。她表示，未來台東與新北將持續深化在文化、觀光、綠能及產業發展方面的合作，透過跨縣市資源共享與協同創新，進一步推動產業繁榮與永續發展。

▲新北市長侯友宜率團訪台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）