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新北攜手社區清除小花蔓澤蘭　守護新店溪洲河濱公園生態

▲新北攜手社區清除小花蔓澤蘭。（圖／新北市高灘處提供）

▲崇光社區大學志工們相互合作清除小花蔓澤蘭。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府聯手社區力量，出擊剷除「綠癌」！為保護河濱生態，新北市高灘處與新店崇光社區大學合作，針對外來入侵物種「小花蔓澤蘭」展開清除行動，被列為全球百大入侵種的植物，以其驚人的繁殖力威脅本土生態，更被稱為「植物殺手」，活動結合生態教育，帶領民眾親手守護家園環境，打造兼具生態與休閒的永續空間。

新北市高灘處長黃裕斌指出，被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭具有驚人的生長與繁殖能力，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，農業部也將其列為10大外來入侵物種，其能迅速蔓延並攀附其他植物，造成本土植物的光合作用減少，甚至導致枯死，故被稱為「綠癌」，嚴重影響在地原生植物之生態。

▲新北攜手社區清除小花蔓澤蘭。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北市高灘處與新店崇光社區大學舉辦剷除小花蔓澤蘭活動。

黃裕斌表示，此次活動特別選在3月舉辦，避開小花蔓澤蘭10月至隔年2月的花期，除有效控制其擴散外，更結合生態導覽課程，讓參與民眾深入了解當地自然資源及保育重要性。活動地點溪洲河濱公園目前正進行「新店溪溪洲公園水環境改善工程」，工程團隊在施工過程中發現外來種入侵問題，隨即展開防治行動。

黃裕斌進一步說明，溪洲河濱公園獲得「全國水環境改善計畫」4,600萬元經費補助，以「樂趣X悠遊」為核心概念，打造「CHILL LAND 趣悠天地」休閒空間；工程已於今年2月開工，預計年底完工，未來將提供市民更優質的休憩環境。

透過這次清除活動，不僅有效抑制外來種蔓延，更提升市民環保意識。高灘處表示，將持續結合工程建設與環境教育，推動生態保育工作，並鼓勵社區參與，共同維護城市綠地。市府呼籲民眾一起關注生態保護，為創造永續環境盡一份心力。

▲新北攜手社區清除小花蔓澤蘭。（圖／新北市高灘處提供）

▲老師與崇光社大進行認識自然的闖關遊戲。

▲新北攜手社區清除小花蔓澤蘭。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北市高灘處與崇光社區大學相互配合執行除蔓行動。

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