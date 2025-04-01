綠議員批蘇巧慧「搞算計沒經驗」　黨部強硬反擊：別受國民黨挑撥

▲民進黨發起的「人民是頭家」政策宣講新北場聚集1.2萬人。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨發起的「人民是頭家」政策宣講暫告段落，但卻傳出新北場黨中央動員的支持者沒到場，導致空一大塊，湧言會系統議員李宇翔痛批，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧「整天搞算計」，從沒黨中央動員一事。對此，新北黨部執行長高碩呈強調，會前協調時，便敲定地方動員6750人、中央動員2000人，所謂「地方黨部命令中央黨部動員」並非事實，呼籲黨內人士不要受國民黨挑撥，轉貼傷害本黨的文章。

新北市黨部執行長高碩呈表示，首先要強調2點，場地的選擇是中央黨部選擇，在地方黨公職全力配合動員下，3月30日當天活動圓滿成功。本場活動湧入1.2萬支持者，是人數最多且最熱烈的場次，在主委蘇巧慧指揮下黨工、志工們均全力以赴，活動非常順利，何來經驗不足的問題？第二，中央、地方動員配額在協調會均有會議記錄，民代皆親自或派代表出席。

高碩呈強調，地方黨部依中央黨部要求召開協調會，會議當天不只中央黨部社運部、民主學院、組織部皆派員出席，6位新北立委辦公室、28位議員辦公室皆派代表或公職本人出席，另有多位新北黨職同仁與會，會議結論是各方充分表達意見所獲致的結果，許多議員都派了辦公室主任與會，對過程應能全程掌握。

高碩呈指出，中央黨部指定3月30日活動場地於板橋第二運動場後，由於部分議員對於場地選擇有所疑慮，認為場地過大、動員困難，新北黨部便曾提議可以選擇浮洲紙廠公園、板橋體育館、板橋國小天幕球場等其他選項，也提出應將雨備納入規劃，以因應活動當日天氣變化。

到了協調會上，高碩呈指出，中央黨部認為新北場為重中之重，要提高動員數額，中央黨部也說會一起協助動員。經過現場討論後，決定由地方黨部與黨公職動員6750人、中央黨部協助動員2000人，因此，新聞中提到「地方黨部命令中央黨部動員」一事並非事實。

高碩呈說，由於時間緊迫，協調會後，黨公職均即刻依照會議結論進行後續動員工作，地方黨部也將會議結論於3月26日轉呈各與會人員所屬辦公室，包括中央黨部、各委員及議員辦公室等，寄送會議記錄之後，也沒有收到任何異議。

高碩呈強調，3月30日當天活動因為報名踴躍，參與民眾也不畏風雨積極參與，因此原本有缺口的座位區域，於活動開始後半小時即爆場滿座，整個活動圓滿成功，希望黨內人士不要受國民黨民代挑撥，轉貼傷害本黨的文章。

