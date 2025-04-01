兒童節連假持「新北兒童卡」　雙北、桃園捷運無限次暢遊

▲持新北兒童卡兒童節連假雙北及桃園捷運免費搭到飽。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慶祝兒童節及宣導低碳運輸，新北市於4月3日至4月6日兒童節連假期間，凡持新北兒童卡的小朋友即可免費不限次數搭乘臺北捷運、新北捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌。此外，桃園捷運更推出優惠，4月1日至5月31日兩個月期間持新北兒童卡可免費搭乘。

▲新北兒童卡「幾米卡與原民卡」。

交通局長鍾鳴時表示，自今年1月1日起新北兒童卡擴大發放資格， 戶籍或學籍於新北市的6歲以上、12 歲以下學童皆可申請。新北兒童卡從107年起發行，每年核發逾3.5萬張卡片，迄今己超過1億人次的小朋友持卡搭乘臺北捷運、新北捷運(含輕軌)、桃園捷運、高雄捷運、雙北公車及臺鐵享電子票證優惠，市府補貼金額也逾1.9億元，目的就是希望能在減少家長負擔的同時亦培養孩子的環保意識，鼓勵孩子多多使用大眾運輸工具。

交通局表示，兒童節連假期間，大人小孩一起出外踏青，建議可善用大眾運輸工具並享持新北兒童卡免費搭乘臺北捷運、新北捷運及桃園捷運，放慢腳步欣賞輕軌沿線風景，享受輕鬆悠閒的親子時光，減碳愛地球的同時，讓小朋友過個開心又好玩的兒童連假。