　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮婦幼福利一次看！全面提升補助　青年家庭「敢生好養安心」

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造對青年家庭更友善的生養環境。花蓮縣長徐榛蔚特別重視青年家庭養育及婦嬰健康照護議題，自108年推出「好孕三大禮」、109年升級為「七大好孕禮」以來，縣府團隊年年檢討、滾動調整相關措施，整合社會處及衛生局資源，依不同階段需求，持續優化補助與服務內容，讓照顧更全面，115年將新增疫苗補助及提高托育獎勵金等措施。

花蓮縣政府說明，在「孕前階段」，縣府於114年新增「醫療性凍卵補助」，針對有醫療需求者提供每案6萬元補助，協助女性保留生育選擇。

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

而在「孕中階段」，花蓮縣持續提供多項婦嬰照護好禮，包括營養券7,000元、成人三合一疫苗1,400元、唐氏症篩檢2,400元、母乳哺育諮詢2,000元，以及高風險孕產婦追蹤照護服務；114年再新增子癲前症篩檢2,000元，強化孕期健康管理。115年則將規劃導入孕婦RSV疫苗，每劑7,680元，透過孕期接種，同時提升孕婦及胎兒的保護力，強化婦嬰防護網。

在「產後階段」，縣府持續提供花蓮縣生育補助2萬元，並致贈新生兒祝福禮(常用育兒物品)及嬰幼兒閱讀禮袋(孩子的第一本繪本)，迎接新生命；同時提供坐月子到宅服務180小時、新生兒代謝疾病篩檢全額補助，以及兒童發展篩檢補助1,000元。另於114年新增口服輪狀病毒疫苗補助2,000元，並規劃於115年調升為4,000元，持續強化幼兒健康照護。

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

115年將新增疫苗補助及提高托育獎勵金等措施。

在「托育階段」，育兒津貼補助每月5000元（第3名子女7000元）。縣府持續加碼托育獎勵金，針對準公共托育全職托育人員，114年已將托育獎勵金調升為每月2,000（最高4,000元），並規劃於115年再調高至每月2,500（最高5,000元）。4歲後銜接「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助」，第一胎中央補助後差額由縣府補助，約每月補助1000元，確保幼兒安心就學。

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「產後階段」，持續提供花蓮縣生育補助2萬元，並致贈新生兒祝福禮。

此外，114年同步新增多項保母福利措施，包括心理諮商補助2,000元、健檢補助4,500元、保險補助2,640元、證照加給2,000元，以及補助裝設錄影設備8,000元，從身心健康、專業進修到執業安全全面支持托育人員。縣府強調，讓照顧幼兒的人也能被妥善照顧，才能打造更安心、永續的托育環境。

▲▼花蓮縣全面提升生養補助，讓青年家庭「敢生好養安心」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「托育階段」，育兒津貼補助每月5000元，第3名子女7000元。

而進入「國小就學階段」，讓孩子就學零負擔，持續銜接六大免費政策，免費教科書、免費簿本、免收代辦費、免費營養午餐、免費課後輔導以及補助團體保險費。營養午餐部分，更提供「周周喝豆奶、餐餐有點心、每周2次有機蔬菜」，增進孩童營養均衡，也促進在地有機農業發展。

花蓮縣政府強調，縣府持續傾聽家庭與第一線照顧者的需求，持續優化婦幼各階段所需政策，讓青年家庭在花蓮「敢生、好養、安心」，共同打造幸福宜居的花蓮。所規劃新增項目待115年總預算案審定後將進一步公告細節。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

更多熱門

相關新聞

就職七周年　徐榛蔚年年增加婦幼福利

就職七周年　徐榛蔚年年增加婦幼福利

花蓮縣政府持續完善婦嬰照顧政策，打造對青年家庭更友善的生養環境。縣府表示，縣長徐榛蔚特別重視青年家庭養育及婦嬰健康照護議題，自108年推出「好孕三大禮」、109年升級為「七大好孕禮」以來，縣府團隊年年檢討、滾動調整相關措施。

光復青年創業行動啓動　提案徵件最高補助50萬

光復青年創業行動啓動　提案徵件最高補助50萬

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

關鍵字：

婦幼福利補助青年家庭敢生好養安心

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面