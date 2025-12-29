【廣編】結合公部門醫療、建築產業與社區治理　大臺中人文學院探討健康宜居城市

▲大臺中人文學院公益講堂首場講座吸引眾多聽眾齊聚一堂，展現社會各界對於健康社區與高齡友善議題的高度關注。

因應超高齡社會來臨、少子化加劇與都市快速轉型等多重挑戰，由財團法人都市發展與環境教育基金會與立東國際建設股份有限公司共同主辦，並由臺中市政府衛生局指導的「大臺中人文學院公益講堂」舉行首場講座，以「台中市如何發展成為健康宜居的城市」為主題，吸引產官學界代表齊聚交流，展開一場以人為本的健康城市對話。

首場講座以「關渡學與健康社區的發展途徑」為題，邀請臺北市立關渡醫院院長陳亮恭擔任主講。從關渡醫院出發，整合醫療照護、社區網絡、空間環境與生活支持，逐步發展出兼具理論與實務的「關渡學」模式，成為國內推動健康社區與高齡友善城市的重要典範。

陳亮恭指出，健康不應僅被視為醫療體系的責任，而是由城市設計、社區支持與生活方式共同形塑的結果。健康社區的核心，在於讓民眾即使進入高齡階段，仍能維持生活自主與社會參與，而非被動接受照顧；唯有透過跨領域合作，將健康促進前移至社區與日常生活，才能有效回應高齡化帶來的結構性挑戰。

立東國際建設股份有限公司董事長王錦潭則指出，建築不僅是居住空間，更是承載生活與健康的重要載體，期盼透過公益講堂促進建築產業重新思考自身在健康城市發展中的角色與責任。