清明連假訪學甲秘境老塘湖藝術村　遊蜀葵花田濕地看黑琵

▲遊訪台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」，賞蜀葵花、看濕地「黑面琵鷺」吃古早味「麻油煎椪餅」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年的清明節4月3~6日有連續4天的假期，台南學甲濕地「黑面琵鷺」長出繁殖羽毛準備北返、學甲蜀葵花目前正在盛開中，來學甲一遊可以賞花、看黑琵，順便來參加慈濟宮上白礁祭典，探探學甲秘境「老塘湖藝術村」，可說一舉多得！

台灣手指畫家匡乙表示，號稱學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，坐落在台南市學甲區豐和里，是他在早期從30年前開始，搜集160多間130年至300多年的老建材，覺得被拆下的老厝建材棄之可惜，慢慢蒐集可用的舊建材，再將這些建材運到學甲，一磚一瓦建造出目前大家看到的老塘湖藝術村，整個中國傳統老宅外觀，磚瓦已經有點斑駁，連門框也都顏色掉漆，很有復古的氣氛，而且以蒙古塞外的「塘湖」為名，用20多年營造出這麼充滿中國傳統建築及江南風情的庭園的「老塘湖藝術村」。

匡乙說，來台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」，還可以參觀古厝、古老建築的另類藝術之旅，一進入老塘湖藝術村則可感覺到古色古香，低矮的建築，還有紅磚牆，復古懷舊場景，彷彿是歷史留下來的古蹟，還有「古早人ㄟ店」，有古早味「麻油煎椪餅」（台南伴手禮月子餅），園區碧綠湖畔，村裡每個角落都好好拍，很有歷史古宅的味道。是一處很好的休閒園區，藝術村古樸又典雅充滿著懷舊氣息，置身其中仿佛回到50年代農村生活，懷古建築處處溫馨使人神清氣爽，走進老塘湖藝術村純樸氛圍使人心情平靜，穿梭時光隧道的同時讓人更訝異，也是一處擁有古老風情的好所在。

目前正值學甲蜀葵花盛開時期，可以來賞花，也到鄰近學甲濕地看黑琵，順便來探探學甲秘境「老塘湖藝術村」，連續假期期間來學甲一遊，讓人不虛此行！