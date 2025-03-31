大亞旺萊馬拉松結合南消五大　清明防火宣導提升防災意識

▲台南市消防局第五大隊關廟分隊，配合「大亞旺萊馬拉松」路跑活動，進行「清明防火宣導」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大亞電纜為響應全民運動並提升防災意識，於30日舉辦「大亞旺萊馬拉松」路跑活動，吸引眾多跑者參與，台南市消防局第五大隊關廟分隊，配合該活動進行「清明防火宣導」，提醒民眾注意祭祀用火安全，降低春季火災風險。

活動現場設置選手休息站結合防火宣導，由消防人員向參賽者與觀眾講解清明節期間常見火災風險，如焚燒紙錢、燃放炮竹，以及使用蠟燭和香火的注意事項。並提供清明宣導文宣環保杯，讓民眾既可以環保愛地球，又有防災意識。宣導特別強調「清明掃墓不用火，環保又安全」，提醒民眾可採用環保金爐或以捐款代替燒紙錢，以降低空氣污染及火災風險。

市長黃偉哲表示清明掃墓祭祀是傳統文化的緬懷先人之美德，我們利用此次路跑活動，旨在提升民眾防火安全觀念，確保每位市民在祭祖期間有安全環境，同時我們也提醒民眾在清明祭祖必注意防火安全，共同防範火災風險。

李明峯局長表示感謝大亞公司提供活動資訊，讓消防隊透過活動與防火教育結合，不僅提升市民觀念，也能讓防災觀念更深入人心。並呼籲「清明掃墓不用火」，若發生火警，應立即撥打119報案，確保生命財產安全。