7處公墓人車潮爆增！新城警清明連假設崗疏導籲：避開尖峰時段

▲▼因應清明連假人車潮，新城警方於重要路口設崗，加強交通疏導管制措施。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年清明4天連續假期即將到來，因應國人慎終追遠之民俗所帶來的返鄉人潮，為此位於花蓮北境的新城警分局，針對本次假期編排交通疏導專案工作，務求給予各位遊客一個平安順暢的交通動線。



新城警分局表示，4天清明連續假期將出現返鄉、出遊車潮，預估轄內知名景點及7處公墓，將是人潮聚集處，為此針對風景遊憩區、易壅塞路段及公墓周邊，彈性交通管理及實施相關管制措施，也請民眾配合警方指揮，小心駕駛、減速慢行。





在清明連假期間，交通部公路局東區養護工程分局考量大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段）為減緩車流壅塞情形，針對以下時段禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊：

（一）4月3日（星期四）：5時至17時（雙向）。

（二）4月4日(星期五)：7時至11時（雙向）。

（三）4月5日（星期六）：14時至18時（雙向）。

（四）4月6日（星期日）：12時至18時（雙向）。



交通部公路局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免塞車。





蘇花改大客車行駛路肩開放時段如下：

（一）4月3日（星期四）5時至17時（雙向）。

（二）4月4日（星期五）：7時至11時（雙向）。

（三）4月5日（星期六）：14時至18時（雙向）。

（四）4月6日（星期日）：12時至28時（雙向）。



新城警分局呼籲，民眾若欲利用清明連續假期規劃旅遊行程，請避開尖峰時段，並掌握交通動態及各項管制措施，也請用路人遵守交通規則，配合員警指揮及管制，切勿有雙黃線超車、超速、酒後駕車、行駛路肩等違規行為，以保障自身及他人的行車安全。