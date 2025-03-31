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抗通膨首選！花東10多筆優質不動產法拍　昔美食街4層透天受矚目

▲▼花蓮瑞穗鄉農地進入第三次拍賣，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

花蓮瑞穗鄉農地進入第三次拍賣，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署，定於114年4月1日星期二舉行清明節前夕「123全國聯合拍賣會」。本次拍賣會，共推出多達10多筆優質不動產物件，各類型物件應有盡有，一次滿足所需。不動產如今可說是抗通膨首選投資標的，想擁有無汙染、好空氣的後山物件，可把握千載難逢的機會。

▲▼花蓮瑞穗鄉農地進入第三次拍賣，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

位在台東市寶桑路上的4層樓建物，是台東人記憶中的美食街，又位在轉角處，是值得入手的物件。

不動產部分，統一於下午3時開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。本次拍賣會物件，花東地區由北到南包含：秀林鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、成功鎮、池上鄉、東河鄉、臺東市等多筆不動產。本次較受矚目者，為位在台東市寶桑路上的一幢4層樓建物（含隔壁棟地下室）。寶桑路，被譽為台東曾經最為繁榮的區域，沿路可見分散在各處的美食店家與日式建築，是台東人記憶中的美食街，本件標的又位在轉角處，投資自用兩相宜，是值得評估入手的物件。

▲▼花蓮瑞穗鄉農地進入第三次拍賣，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼台東東河鄉泰源村建物與土地合併標售也進入第三標，底價合計137萬相當超值。

此外，花蓮縣瑞穗鄉青山段552地號農地，現已進入第三次拍賣，面積約912坪，權利範圍全部，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。另一件同樣進入第三次拍賣，位於台東縣東河鄉：甲標係東河鄉泰源村本部落房地，屋況雖較老舊，但附近生活機能健全，底價僅82萬元；乙標則位於瑪屋撈外段523地號，面積約517坪，權利範圍全部，環境清幽，底價也僅55萬元，籲請有興趣民眾，不要錯過。2筆土地及1筆建物均提供無人機空拍影片，花東美景盡收眼底，民眾可透過空拍影像，將法拍物件及周邊環境一覽無遺。

▲▼花蓮瑞穗鄉農地進入第三次拍賣，土地方正平整，地處富饒的花東縱谷，底價下探至190萬元，錯過可惜。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

更多的法拍物件及資訊，其他詳細應買資格及條件，請上花蓮分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。

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