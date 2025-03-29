南消官田消防清明防火宣導　民眾祭祖安全又環保

▲台南市消防局二大隊官田消防分隊積極參與29日在官田區公所與角秀山生命紀念館舉辦的清明法會活動，宣導「掃墓不用火」的方式，呼籲民眾共同保護生態環境，並防止火災的發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節掃墓祭祖，常伴隨著使用火燭，使得每年清明期間，雜草火警讓消防人員疲於奔命，為了提高民眾對防火的認識，官田消防分隊積極參與29日在官田區公所與角秀山生命紀念館舉辦的清明法會活動，宣導「掃墓不用火」的方式，呼籲民眾共同保護生態環境，並防止火災的發生。

本次宣導重點為「五不原則」，包括：除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂、垃圾帶走，從源頭減少火災隱患，並維護環境整潔。法會期間，角秀山生命紀念館也落實了「塔內不燒香、紙錢集中焚燒、祭品統一放置戶外臨時供桌」等措施，進一步減少火源危害，確保祭祀活動安全有序。官田分隊在現場發放水袋，鼓勵民眾以安全的方式進行掃墓，並得到民眾的正面回應。

官田分隊指出，清明祭祖是慎終追遠的傳統，但傳統焚燒行為不僅容易引發火災，還可能對環境造成污染。透過此次宣導，希望能有效提升民眾的防火安全意識和環保觀念，並改變傳統祭祀方式，選擇更安全、更環保的方式進行祭祖。未來，官田分隊將持續推動綠色祭祖，與民眾攜手守護墓區安全與生態環境。

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲的施政理念，消防局始終致力於守護市民的生命財產安全，並做好各項準備與應變工作。外勤同仁積極投入，成功吸引民眾注意，並藉此機會向大家推廣火災防範的觀念，保持憂患意識是避免災禍的關鍵。

第二大隊大隊長王騰毅表示，這次同仁藉由結合清明節地方活動進行防火宣導，成功凝聚了社區各界的共同努力與關注，充分展現了官田消防分隊的社會責任感和使命感。透過大家的共同努力，為社區的安全與和諧作出更大的貢獻。