愚人節軍演「演給誰看」！蘇紫雲拆解中共內宣心機

記者黃楷元／台北報導

中國解放軍東部戰區今（1）日無預警宣布，於台灣周邊展開聯合軍演，聲稱是對「台獨勢力的嚴重警告」，引發各界高度關注。國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析指出，此次演習看似以恫嚇臺灣民眾為目標，實際上內宣意圖遠大於對外震懾效果，更夾雜中共內部矛盾與對臺輿論操作，選在4月1日愚人節軍演，諷刺意味甚濃。

蘇紫雲表示，中共此次軍演未如過去有「聯合利劍」等正式命名，而以「進逼」為主題，顯見中共此舉企圖在心理層面營造對台壓力。不過，台灣民眾已具備高度社會韌性，軍演消息出爐後台股不跌反漲，顯示中共對台心理戰效果正持續遞減，整體來說「得不償失」。

▲解放軍釋出最新演訓影片「首次」出現台北市101大樓 。（圖／翻攝 東部戰區微博，同下）

他也點出，此次中共軍演包含「對海對陸打擊」、「要域控制」及「制電磁權」等科目，且動用了山東號航艦、火箭軍等多軍種兵力，但演訓的真正戰略意圖恐怕不只對台，而是試圖向華府施壓，反制美國近期公布的國防戰略強調「防止中國武力犯台」。

特別值得注意的是，中共釋出的軍演動畫影片，首度出現台北101大樓等意象，並以「孫悟空降妖」暗喻封控台灣，甚至醜化總統賴清德、示意是賴授意將民眾黨前主席柯文哲關入牢獄，顯然是針對台灣年輕人操弄輿論。然而蘇紫雲直言，此類宣傳雖技術進步，內容卻與台灣民意脫節，「落差極大」。



▲解放軍釋出另一隻動畫《殼》，醜化總統賴清德。（圖／翻攝 東部戰區微博）

「這場軍演，其實更多是在演給中國內部看。」蘇紫雲指出，近期中國軍方高層頻繁「落馬」，包括東部戰區司令林向陽、軍委副主席何衛東等人皆傳遭臨時帶走，顯見中共內部派系鬥爭升溫，習近平此舉也有藉軍演轉移焦點、穩固權力之意。

針對台灣應對之道，蘇紫雲強調，不應過度揣測「習近平何時動武」或「美國會否協防」，而應「把握時間、強化自我防衛」，他指出台灣應合理提高國防預算，並善用每一筆軍費投資，才能兼顧安全與經濟發展，同時提升社會整體防禦韌性，才是抵禦威脅的根本之道。



▲解放軍對台軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）