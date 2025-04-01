中共軍演海巡署又緝獲偷渡客　管碧玲：灰色侵擾令人搖頭

▲軍演期間金門偷渡襲擾情形。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）



記者陳家祥／台北報導

中共解放軍東部戰區選在今（1日）愚人節時宣布，要在台灣周邊進行「多向抵近台島」聯合演訓。而與此同時，海洋委員會主委管碧玲表示，海巡今又緝獲中國偷渡客，且以搭配軍演偷渡的模式，至今已是第4次，「中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演的態勢十分明顯，連這種小動作都不放過，令人搖頭！」

「海巡今又緝獲偷渡，搭配軍演偷渡，第4次了。」管碧玲表示，中國再度來騷擾，海巡短兵相接，正在海上，英勇捍衛主權。但是ㄧ早，海巡更成功緝獲搭配軍演而來的橡皮艇偷渡，「第4次了，中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標的偷渡，來者的説辭也高度雷同」。

管碧玲表示，過去曾說過，中國小目標偷渡，有一定的模式，不排除是灰色地帶襲擾的一環。今天早上，中國在7點30分發布軍演前一刻，海巡金馬澎分署第九岸巡隊，即在6點49分時發現一個橡皮艇偷渡的中國偷渡客，即時予以緝獲。

管碧玲說，中國不斷以各種手段測試我們的反應，軍演時搭配小目標偷渡，也幾乎成為一個模組。近期四次軍演、聯演，如出一徹，本次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻，隨即遭我查獲，海警船隨後緊接壓境，很難撇清其與軍演具有關聯性，幾乎就是為軍演一環。

「中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演的態勢十分明顯，連這種小動作都不放過，令人搖頭！」管碧玲強調，國軍與海巡正全力應對中國的襲擾，我們誓言保衛國土安全，海巡守在海上、守在岸際，全力以赴。