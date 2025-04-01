　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

記者任以芳／北京報導

 大陸解放軍東部戰區早上七點多發布消息，從今天4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸海空軍、火箭軍等兵力在台灣周邊聯合演訓，釋出宣傳影片「首次」驚見台北市景象。大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問出，這是「有突破性」，表示對於台灣總統府周邊有精準把控，針對部分地方定點清除、精準打擊，解放軍對台軍有相當程度瞭如指掌。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今早上宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

隨後，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶也表示，「4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。台灣是中國的一個省，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

解放軍以常態化軍訓為由，在今天進行沒有「代號」演習，東部戰區也釋出多支已經「後製」宣傳影片，其中一支《除妖除魔》宣傳片「首次」驚見象徵台北市的101大樓，並且有台北市的空照圖，鎖定目標位置在中正區，並且刻意顯示將以北斗衛星來精準打擊目標。

▼ 解放軍釋出最新軍演宣傳影片，首次出現台北市地標101大樓 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 解放軍演訓「首次」瞄準台北市空照圖，示意「精準打擊」特定對象。（圖／翻攝 東部戰區微博）

為何解放軍軍演「首次」出現台北市地圖，以及其用意？大陸軍事專家宋中平則指出，「解放軍對整個台北，包括總統府做到了精準把控，也就是賴清德及其台軍一舉一動都在解放軍的密切監控之中。」

宋忠平進一步解釋，「如果未來採取軍事行動，這些地方都會成為定點清除，甚至精準打擊的地方。那麼這恰恰體現出來，解放軍的整個偵測能力，包括態勢感知能力已經非常高，對『台獨』分子與台軍了如指掌。如果未來的戰場形勢需要，對『台獨』分子實施斬首行動不是什麼難事。尤其希望賴清德當局明白這個道理。」

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 陸軍事專家宋忠平指出，只有掌控奪取綜合制權，才能從根本上軍事解決台灣問題。（圖／翻攝 東部戰區微博）

分析解放軍何為奪取綜合制權？宋忠平首先指出，可能存在的兩岸軍事衝突屬於混合戰爭形態，因此，解放軍要奪取全面的控制權，既包括傳統的制海權、制空權、控制島嶼，更包括制天權、制電磁權、制信息權、制網路權，並全面奪取認知輿論戰場的控制權，這就是綜合制權。

宋忠平解釋，只有掌控奪取綜合制權，才能從根本上軍事解決台灣問題。不得不說，如果美國、日本等域外國家介入台海衝突，軍事衝突的規模和烈度將會進一步升級，解放軍必須要做好高強度軍事鬥爭的全面準備。

他強調，這次在台灣四周舉行的軍事演練具有「極強的警示效能，就是要告誡賴清德當局，不要在『台獨』問題上一意孤行，徹底鋌而走險，更不要再觸及『一個中國』基本原則和底線。賴清德當局要讀懂演習內涵，即，如果還是一意孤行，解放軍將採取軍事行動來解決『一個中國』的原則問題。」

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 解放軍製作大量軍演示意動畫和醜化賴清德的動畫。（圖／翻攝 東部戰區微博）

由於兩岸曾於1996年、1999年曾爆發台海危機，現在是否又更靠近當年緊張態勢？宋忠平指出，不要總拿1996年或1999年等台海危機去做對比。過去解放軍的軍事能力有限，現在解放軍的軍事能力今非昔比，對台軍形成了徹底壓倒性的優勢。」

宋忠平分析，「解放軍相比1996年與2025年軍事實力，現在整體戰力完全提升，拿歷史照進現實是錯誤的，也是不合適，解放軍解決台灣問題越來越清晰自信，解決台灣的能力大增。」

「賴清德一意孤行要搞『台獨』，如果跨過橫線和底線，如果敢鋌而走險，性質發生重大的變化，解放軍也將被迫採取軍事行動解決台灣問題。」宋忠平再次提醒。

大陸軍事專家付徵南也在央視《玉淵譚天》表示，「解放軍這次行動經過充分的準備，就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局矛盾更甚，解放軍的行動就會更進一步，解放軍實施反制行動完全合情合理合法。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信
緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象
軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌
快訊／柯文哲「二度戒護送醫」　無留院必要送返北所
獨／找到了！台中飼主：狗太吵才趕下車　重罰1.5萬
馬來西亞大爆炸63人送醫！燒毀49民宅滿地灰燼
快訊／鳳梨公司遭潑紅漆！　畫面曝光
假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」　判17年6月賠162
女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

陸委會出聲了：中共軍事恫嚇　坐實「境外敵對勢力」

「全紅嬋」成年首戰只報1項！　中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

陸人力物資全力支援緬甸　陸網分析重要性：佔約60％稀土進口量

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

美稱應對中國「日本不可或缺」　陸外交部酸：煽動個別國家當炮灰

共軍演訓未公布「代號」　陸軍事專家：說明演習已是常態

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲　柯文哲被掐脖子也入鏡

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

楊小黎「自己搖」嘿咻植物人老公　吳政迪「躺著賺難賺」被求脈搏不要動

陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

陸委會出聲了：中共軍事恫嚇　坐實「境外敵對勢力」

「全紅嬋」成年首戰只報1項！　中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

陸人力物資全力支援緬甸　陸網分析重要性：佔約60％稀土進口量

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

美稱應對中國「日本不可或缺」　陸外交部酸：煽動個別國家當炮灰

共軍演訓未公布「代號」　陸軍事專家：說明演習已是常態

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲　柯文哲被掐脖子也入鏡

《JOJO的奇妙冒險》台灣限定店直擊　專屬合影區與主角帥氣合照

百年祭典新生命！鷄籠中元祭獲繆思設計大獎　傳統文化躍國際

涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」　2台男在日本被捕

盡頭藏療癒夕陽！日月潭挑戰366階年梯步道、尋找你的生日階梯

山區大雨百斤樹枝躺路中！台中勇警神力搬開　恢復單線通車

米可白愛犬「全身插滿細針」！罹胃癌變瘦弱蜷曲…急喊：我沒虐待牠

他需要徹底的失敗！前大聯盟捕手狠批佐佐木朗希：軟弱

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

大安國中小跑車呂宸言領軍逆轉勝　朱浩恩想讀成功只因宿舍

時隔6年再交手！林昀儒化解5局點　逆轉擊敗昔世青4冠王

國2 #小黃 撞護欄側翻！零件掉落波及3車

大陸熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲 柯文哲被掐脖子也入鏡

陸聯合軍演「堅決懲戒賴當局」　　國台辦回應

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

葉問第二代傳人郭偉湛去世　享年75歲　

北大26歲女碩士　樂當「食堂阿姨」

與我斷交一年　諾魯在陸使館開張稱：堅持一中無絲毫動搖

遊樂設施吃髮！5歲女「頭骨」當場露出

陸軍演「瞄準」北市空照圖用意？

520前解放軍大規模演訓意圖？　

更多熱門

相關新聞

陸委會出聲了：中共軍事恫嚇　坐實「境外敵對勢力」

陸委會出聲了：中共軍事恫嚇　坐實「境外敵對勢力」

針對中共宣布4月1日在台灣周邊海空域進行聯合演訓，演練奪取綜合制權、打擊、要域要道封控，陸委會今（1）日表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。陸委會還稱，中共持續對台軍事恫嚇，坐實其就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。

國民黨喊話對岸：放下武力！

國民黨喊話對岸：放下武力！

學者揭中共軍演幕後　綠罷免打抗中牌引爆北京不滿

學者揭中共軍演幕後　綠罷免打抗中牌引爆北京不滿

解放軍對台軍演　陳玉珍：注意是否會由演轉戰

解放軍對台軍演　陳玉珍：注意是否會由演轉戰

520前解放軍大規模演訓意圖？　

520前解放軍大規模演訓意圖？　

關鍵字：

解放軍台獨東部戰區

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面