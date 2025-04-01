陸軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區早上七點多發布消息，從今天4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸海空軍、火箭軍等兵力在台灣周邊聯合演訓，釋出宣傳影片「首次」驚見台北市景象。大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問出，這是「有突破性」，表示對於台灣總統府周邊有精準把控，針對部分地方定點清除、精準打擊，解放軍對台軍有相當程度瞭如指掌。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今早上宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

隨後，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶也表示，「4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。台灣是中國的一個省，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

解放軍以常態化軍訓為由，在今天進行沒有「代號」演習，東部戰區也釋出多支已經「後製」宣傳影片，其中一支《除妖除魔》宣傳片「首次」驚見象徵台北市的101大樓，並且有台北市的空照圖，鎖定目標位置在中正區，並且刻意顯示將以北斗衛星來精準打擊目標。

▼ 解放軍釋出最新軍演宣傳影片，首次出現台北市地標101大樓 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 解放軍演訓「首次」瞄準台北市空照圖，示意「精準打擊」特定對象。（圖／翻攝 東部戰區微博）

為何解放軍軍演「首次」出現台北市地圖，以及其用意？大陸軍事專家宋中平則指出，「解放軍對整個台北，包括總統府做到了精準把控，也就是賴清德及其台軍一舉一動都在解放軍的密切監控之中。」

宋忠平進一步解釋，「如果未來採取軍事行動，這些地方都會成為定點清除，甚至精準打擊的地方。那麼這恰恰體現出來，解放軍的整個偵測能力，包括態勢感知能力已經非常高，對『台獨』分子與台軍了如指掌。如果未來的戰場形勢需要，對『台獨』分子實施斬首行動不是什麼難事。尤其希望賴清德當局明白這個道理。」

▲ 陸軍事專家宋忠平指出，只有掌控奪取綜合制權，才能從根本上軍事解決台灣問題。（圖／翻攝 東部戰區微博）

分析解放軍何為奪取綜合制權？宋忠平首先指出，可能存在的兩岸軍事衝突屬於混合戰爭形態，因此，解放軍要奪取全面的控制權，既包括傳統的制海權、制空權、控制島嶼，更包括制天權、制電磁權、制信息權、制網路權，並全面奪取認知輿論戰場的控制權，這就是綜合制權。

宋忠平解釋，只有掌控奪取綜合制權，才能從根本上軍事解決台灣問題。不得不說，如果美國、日本等域外國家介入台海衝突，軍事衝突的規模和烈度將會進一步升級，解放軍必須要做好高強度軍事鬥爭的全面準備。

他強調，這次在台灣四周舉行的軍事演練具有「極強的警示效能，就是要告誡賴清德當局，不要在『台獨』問題上一意孤行，徹底鋌而走險，更不要再觸及『一個中國』基本原則和底線。賴清德當局要讀懂演習內涵，即，如果還是一意孤行，解放軍將採取軍事行動來解決『一個中國』的原則問題。」

▲ 解放軍製作大量軍演示意動畫和醜化賴清德的動畫。（圖／翻攝 東部戰區微博）

由於兩岸曾於1996年、1999年曾爆發台海危機，現在是否又更靠近當年緊張態勢？宋忠平指出，不要總拿1996年或1999年等台海危機去做對比。過去解放軍的軍事能力有限，現在解放軍的軍事能力今非昔比，對台軍形成了徹底壓倒性的優勢。」

宋忠平分析，「解放軍相比1996年與2025年軍事實力，現在整體戰力完全提升，拿歷史照進現實是錯誤的，也是不合適，解放軍解決台灣問題越來越清晰自信，解決台灣的能力大增。」



「賴清德一意孤行要搞『台獨』，如果跨過橫線和底線，如果敢鋌而走險，性質發生重大的變化，解放軍也將被迫採取軍事行動解決台灣問題。」宋忠平再次提醒。

大陸軍事專家付徵南也在央視《玉淵譚天》表示，「解放軍這次行動經過充分的準備，就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局矛盾更甚，解放軍的行動就會更進一步，解放軍實施反制行動完全合情合理合法。」