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涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」　2台男在日本被捕

兩名台男涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」，遭沖繩縣警方以違反《文化財保護法》逮捕。（示意圖，photoAC）

▲兩名台男涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」，遭沖繩縣警方以違反《文化財保護法》逮捕。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

日本政府將陸寄居蟹列入國家天然紀念物，兩名來自台灣的29歲林姓及黃姓男子，涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」，遭沖繩縣警方以違反《文化財保護法》逮捕，警方懷疑他們可能想轉賣獲利，目前正在進一步調查中。

根據日媒報導，日本沖繩縣宮古島警察署昨天（3月31日）逮捕兩位台灣籍男子，一位自稱為平面設計師的29歲林男，另一位則是自稱上班族的29歲黃男，兩人被指無許可持有國家天然紀念物998隻陸寄居蟹。

據了解，3月30日晚間，宮古島市一家快遞公司從X光檢查包裹時，發現4個紙箱內疑似裝有陸寄居蟹無法運送，便通報警方，兩名台灣男子隔天前往宅配站領取包裹時，警方要求他們配合調查，隨後依涉嫌違反《文化財保護法》將2人逮捕。

警方指出，4個紙箱內共有998隻陸寄居蟹，兩名台男坦承知道包裹中有寄居蟹，但否認部分指控，警方正進一步了解犯罪動機。


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