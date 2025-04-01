　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免最後衝刺！　綠拚拉尾盤戰術曝光

民進黨「人民是頭家」宣講活動由黨部主辦、邀請內閣成員出席。圖為行政院長卓榮泰現身週末新北場。（翻攝卓榮泰臉書）

▲民進黨「人民是頭家」宣講活動由黨部主辦、邀請內閣成員出席。圖為行政院長卓榮泰現身週末新北場。（翻攝卓榮泰臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨中央在大罷免進入二階段連署後，正式下令全黨公職將服務處轉型成罷免連署站。本刊調查，民進黨已鎖定特定區域要加強罷免「輔選」力道，例如被視為罷藍灘頭堡的花蓮，及其他非都會區、人力較不足的區域，中央黨部不排除自派人力協助地方黨務系統。

民進黨首波「人民是頭家」的8場宣講活動，目前已完成3/4，剩台北、新竹兩場將在清明連假後舉辦，據悉，民進黨接續除了推出300場議員層級的宣講活動外，預計也將在清明連假後，正式宣布第2波由卓榮泰率閣員上陣的「人民是頭家」宣講活動，因首波8場宣講活動已走遍6都，第2波將跨足其他縣市，又其時間點剛好落在二階連署尾聲，被認為有幫連署「拉尾盤」催份數意味。

在黨中央下令黨公職服務處轉型連署站後，黨內對「要不要明定議員的連署書KPI」亦有異見，一派主張，黨中央應將連署書蒐集數納入2026年議員初選提名指標，另一派則持反對意見，認為當初四大公投案已討論過是否將此納入公職KPI，但最後仍決定「用鼓勵取代責罰」，反對派人士指，2020年高雄罷韓團體亦採柔性作法，當時他們訂製「功在高雄」匾額，送給出力較多的在地議員，畢竟初選規則影響各派系利益甚鉅，如果將連署書蒐集情況納入，恐怕產生不必要的競爭情況，反而不利整個運動。

民進黨團目前有8區域立委的罷免案進入第二階段連署。

▲民進黨團目前有8區域立委的罷免案進入第二階段連署。

此外，民進黨投入蒐集連署書，亦傳出與罷團產生競合，在日前黨內幹部與罷團的會議中，有罷團反映，近來連署進度明顯放慢，納悶是不是因民眾都轉到地方黨部、議員服務處去連署；亦有罷團認為，一些地方議員疑似為了達成上面要求的配額，故意「扣著連署書」不上繳，導致罷團統計連署進度卡卡，與實際距離有差異。

黨內人士指出，民進黨對罷團的協助，主要還是排除罷團連署過程中遇到的阻力，例如借場地、發生跟地方員警衝突、排除法律問題等。至於連署書，應該雙方分頭衝刺，畢竟罷團靠街頭連署，接到的多是「散客」，黨部則有黨部的組織系統可以聯絡。

據悉，黨內幹部曾請教具罷韓經驗的高雄黨公職，高雄經驗顯示，議員們透過長期地方服務，能深入各里佈線，蒐集連署書的效率高；且依鄰里蒐集，也有利於後續造冊速度。

中選會28日宣布最新罷免查核結果，8綠委的罷免案補件通過、進入二階連署，打破藍營在罷免這一局被「35：0」的窘境。兼任民進黨主席的總統賴清德之前就下令啟動「顧好立委專案」，唯在第一階段提議與補件期間，被瞄準的綠委多希望低調、不要多生事端，黨中央主要派律師團協助提告造假連署、死亡聯署，如今罷綠正式跨入二階連署，民進黨預計與罷藍部分分開處理，黨內人士強調，如果罷綠委有成案，「一定會強力動員，捍衛我們的好綠委」。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】二階連署28選區未過半　基層降溫罷藍喊告急
【罷藍二階喊告急】大罷免連署倒數30天　28區進度拉警報
【罷藍二階喊告急1】藍委集體噤聲降仇恨值　罷團清明連假拚陸戰衝連署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍演「堅決懲戒賴清德」　國台辦：針對台獨不是廣大台灣同胞
國防部強硬回應中共軍演　「解放軍貪腐嚴重凸顯外強中乾」
快訊／台積電漲19元至929　指數大漲逾310點
直擊／拂曉出擊！綠營三度佔主席台　大藍「罷」字守候議場
快訊／小微被帶往專勤隊！　移民署擬強制遣返程序
還沒準備好？佐佐木朗希2舉動惹怒球迷：他不是小孩了
快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光
直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大
父涉黑、母再爆賴帳千萬　許淑華回應了
賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我國防部強硬回應中共軍演　「解放軍貪腐嚴重凸顯外強中乾窘態」

直擊／拂曉再出擊！綠營三度佔主席台要協商　大藍「罷」字守候議場

父涉黑、母再爆賴帳千萬　許淑華回應了

大罷免最後衝刺！　綠拚拉尾盤戰術曝光

許淑華為母債務開協調會　她卻鬧場嗆「不用還」

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

「叫李雅英坐腿上」恐違性騷、性平2法　吳達偉建議5步驟調查應處

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

我國防部強硬回應中共軍演　「解放軍貪腐嚴重凸顯外強中乾窘態」

直擊／拂曉再出擊！綠營三度佔主席台要協商　大藍「罷」字守候議場

父涉黑、母再爆賴帳千萬　許淑華回應了

大罷免最後衝刺！　綠拚拉尾盤戰術曝光

許淑華為母債務開協調會　她卻鬧場嗆「不用還」

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

「叫李雅英坐腿上」恐違性騷、性平2法　吳達偉建議5步驟調查應處

曼谷大樓強震震垮　部分鋼材不符規定疑來自「中資」工廠

永野芽郁首發聲「真的被嚇哭」！節目遭諧星追趕吐舌…親揭遮臉原因

陸聯合軍演「堅決懲戒賴清德」　國台辦：針對台獨不是廣大台灣同胞

「減壓美肌」提升日常幸福感！療癒香氣、一瓶多功是關鍵

台積電漲19元至929　指數大漲逾310點收復2萬1

我國防部強硬回應中共軍演　「解放軍貪腐嚴重凸顯外強中乾窘態」

商圈、醫療、銀行高密度　「坤悅涵仰」領航台中新東區生活圈

飯店灌醉性侵女秘書！韓「親尹派」前國會議員輕生亡　現場留遺書

0勝4敗又遭重擊！勇士外野手普羅法藥檢未過遭禁賽80場

獨／性別趴玩過頭！飯店頂樓放煙火　民眾報案有火警...主揪慘了

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

政治熱門新聞

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

父涉黑、母再爆賴帳千萬　許淑華回應了

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

綠議員「台有分裂本錢嗎」　王浩宇號召台派去提醒

許淑華為母債務開協調會　她卻鬧場嗆「不用還」

「叫李雅英坐腿上」恐違性騷、性平2法　吳達偉建議5步驟調查應處

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

北捷板南線異常　通勤族擠爆月台＋被趕下車

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

大罷免最後衝刺！　綠拚拉尾盤戰術曝光

2026高雄市長？賴瑞隆形象佳好人緣 名嘴界相繼力挺

直擊／拂曉再出擊！綠營三度佔主席台要協商　大藍「罷」字守候議場

蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

美麗島民調／「施政滿意度」賴清德55.6%、卓榮泰47.4%　創就任新高

更多熱門

相關新聞

川普助攻台星鏈！　打造首顆自主低軌通訊衛星

川普助攻台星鏈！　打造首顆自主低軌通訊衛星

強化國家通訊韌性，本刊調查，台灣第一顆自主低軌通訊衛星將採國際合作，衛星本體由台灣打造，另耗資8.8億元向美國外購「通訊酬載」，並確定由美商CesiumAstro得標，因屬高機敏技術，川普政府近日已點頭放行出口許可，預計2027年可發射升空。台灣首顆自主低軌通訊衛星將替「台版星鏈計畫」打頭陣，也替台灣下一個世代的通訊方式提前部署。

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

曾國城挺佼炎上「遠赴澳洲避風頭」

曾國城挺佼炎上「遠赴澳洲避風頭」

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

關鍵字：

鏡週刊罷免民進黨

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

聯電、格羅方德傳將合併成美企！　未來有機會取代台積電

牛五蔵道歉遭炎上　重發文悄悄刪一行字

驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

摩斯員工下藥性侵女同事　摩斯漢堡發聲明

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面