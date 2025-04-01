大罷免最後衝刺！　綠拚拉尾盤戰術曝光

▲民進黨「人民是頭家」宣講活動由黨部主辦、邀請內閣成員出席。圖為行政院長卓榮泰現身週末新北場。（翻攝卓榮泰臉書）



圖文／鏡週刊

民進黨中央在大罷免進入二階段連署後，正式下令全黨公職將服務處轉型成罷免連署站。本刊調查，民進黨已鎖定特定區域要加強罷免「輔選」力道，例如被視為罷藍灘頭堡的花蓮，及其他非都會區、人力較不足的區域，中央黨部不排除自派人力協助地方黨務系統。

民進黨首波「人民是頭家」的8場宣講活動，目前已完成3/4，剩台北、新竹兩場將在清明連假後舉辦，據悉，民進黨接續除了推出300場議員層級的宣講活動外，預計也將在清明連假後，正式宣布第2波由卓榮泰率閣員上陣的「人民是頭家」宣講活動，因首波8場宣講活動已走遍6都，第2波將跨足其他縣市，又其時間點剛好落在二階連署尾聲，被認為有幫連署「拉尾盤」催份數意味。

在黨中央下令黨公職服務處轉型連署站後，黨內對「要不要明定議員的連署書KPI」亦有異見，一派主張，黨中央應將連署書蒐集數納入2026年議員初選提名指標，另一派則持反對意見，認為當初四大公投案已討論過是否將此納入公職KPI，但最後仍決定「用鼓勵取代責罰」，反對派人士指，2020年高雄罷韓團體亦採柔性作法，當時他們訂製「功在高雄」匾額，送給出力較多的在地議員，畢竟初選規則影響各派系利益甚鉅，如果將連署書蒐集情況納入，恐怕產生不必要的競爭情況，反而不利整個運動。

▲民進黨團目前有8區域立委的罷免案進入第二階段連署。

此外，民進黨投入蒐集連署書，亦傳出與罷團產生競合，在日前黨內幹部與罷團的會議中，有罷團反映，近來連署進度明顯放慢，納悶是不是因民眾都轉到地方黨部、議員服務處去連署；亦有罷團認為，一些地方議員疑似為了達成上面要求的配額，故意「扣著連署書」不上繳，導致罷團統計連署進度卡卡，與實際距離有差異。

黨內人士指出，民進黨對罷團的協助，主要還是排除罷團連署過程中遇到的阻力，例如借場地、發生跟地方員警衝突、排除法律問題等。至於連署書，應該雙方分頭衝刺，畢竟罷團靠街頭連署，接到的多是「散客」，黨部則有黨部的組織系統可以聯絡。

據悉，黨內幹部曾請教具罷韓經驗的高雄黨公職，高雄經驗顯示，議員們透過長期地方服務，能深入各里佈線，蒐集連署書的效率高；且依鄰里蒐集，也有利於後續造冊速度。

中選會28日宣布最新罷免查核結果，8綠委的罷免案補件通過、進入二階連署，打破藍營在罷免這一局被「35：0」的窘境。兼任民進黨主席的總統賴清德之前就下令啟動「顧好立委專案」，唯在第一階段提議與補件期間，被瞄準的綠委多希望低調、不要多生事端，黨中央主要派律師團協助提告造假連署、死亡聯署，如今罷綠正式跨入二階連署，民進黨預計與罷藍部分分開處理，黨內人士強調，如果罷綠委有成案，「一定會強力動員，捍衛我們的好綠委」。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】二階連署28選區未過半 基層降溫罷藍喊告急

【罷藍二階喊告急】大罷免連署倒數30天 28區進度拉警報

【罷藍二階喊告急1】藍委集體噤聲降仇恨值 罷團清明連假拚陸戰衝連署