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災區高溫惡臭！緬甸增至2719死　強震瞬間「全國默哀60秒」

▲▼緬甸芮氏規模8.2地震，第二大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情。（圖／路透）

▲ 救難人員從曼德勒一處建築殘骸中抬出罹難者遺體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸8.2強震災情慘重，據中國官媒央視，死亡人數已增至2719人，1日稍早全國默哀1分鐘悼念所有罹難者。衛星照結合AI分析顯示第二大城曼德勒（瓦城）建築受損嚴重，災民被迫露宿街頭，儘管火葬場馬不停蹄處理遺體，部分地區已開始飄出屍臭。

根據《法新社》，緬甸全國上下1日默哀1分鐘，悼念在這起強震中犧牲的數千名罹難者。警報在中午12時52分響起，也就是3月28日地牛翻身的瞬間。軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）此前於31日宣布3月31日至4月6日為全國哀悼日，期間全國降半旗。

《美聯社》報導，微軟AI for Good實驗室利用衛星照結合AI分析，結果顯示曼德勒有515棟建築受損80%至100%，另有1524棟建築受損20%至80%，可見災情嚴重性，而這項科技也有助地面搜救團隊定位受損的具體位置，以及評估最需要救難人員的地點。

曼德勒數百名居民連續4晚露宿街頭，有人是因住家被毀，也有人是因擔心餘震。有些人睡在帳篷裡，有些則是在路中央用毛毯打地鋪，盡可能遠離危樓。鐘錶師傅Soe Tint受訪坦言，「我覺得很不安全，我家旁邊有一棟6、7層樓的建築已經傾斜，隨時可能會倒。」

災區多棟公寓被夷為平地，還有一處佛教考場在數百名僧侶參加考試時崩塌，桌子上還堆著罹難者的書包等遺物。救災現場停滿消防車與起重機，一支來自印度的救災隊伍正進行搜救，但一名印度人員坦言，現場「味道很難聞」，高溫之下周圍幾處災區皆可明顯聞到遺體腐爛的惡臭。

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