陸人力物資全力支援緬甸　陸網分析重要性：佔約60％稀土進口量

▲大陸救援隊從曼德勒災區瓦礫堆中救出一名受困60小時的孩童。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成嚴重災情。地震發生後，大陸隨即派出多支救援隊趕赴曼德勒協助救援，同時，官方提供的首批1億元（人民幣，下同）援助物資也在3月31日送抵仰光。陸網分析，大陸官方之所以如此重視鄰國緬甸，一方面是兩國邦誼，另一方面則因為緬甸是大陸稀土的主要進口國，一年總量約佔進口的60％。

▲稀土礦是現代重要戰略物資。（圖／翻攝新華社）

《每日經濟新聞》報導，作為全球重要的銻、錫和稀土生產國，緬甸也正在成為相關供應鏈的焦點。緬甸處於中國西南和印度洋之間，是中國多種重要礦產的進口來源地。近年來，緬甸稀土佔我國稀土進口總量的60%左右，重要性不言而喻。

公開資訊顯示，騰衝–德林達依鎢–錫–銻–稀土成礦帶處於實皆斷層以東，南北向貫穿緬甸全境，是全球知名的錫鎢成礦帶，主要產中生代—新生代的鎢、錫、 稀土礦化和晚古生代的銻礦化。

▲大陸2024年進口的稀土礦佔比圖。（圖／翻攝每日經濟新聞）

值得注意的是，近十餘年來，緬甸稀土產量一路飆升，僅次於大陸和美國，已躋身全球第三位。數據顯示，大陸2024年進口稀土總量約7.73萬噸，同比下降30%，其中，緬甸進口量為4.4萬噸，佔比57%。

大陸自緬甸進口的稀土，特別是資源較為稀缺、應用更加廣泛的中重稀土，在2024年體量達到3.2萬噸，是大陸境內重稀土礦配額的1.6倍，對大陸各產業中重稀土礦的供給尤其重要。

▲大陸援助緬甸地震的物資於3月31日送抵仰光機場。（圖／翻攝央視）

緬甸強震使得稀土出口帶來更多不確定性，引起市場擔憂，儘管此次地震震央距離克欽邦等緬北稀土礦核心產區較遠，但仍可能影響稀土的安全生產及運輸，外界普遍預測「緬甸稀土礦出口能力，短期難以恢復」。