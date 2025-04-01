緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

▲曼德勒靠近震央，災情慘重。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

緬甸發生規模8.2強震，救災行動仍在持續中。在靠近震央的該國第2大城曼德勒（Mandalay，瓦城），火化遺體堆積成山，人們依然不敢返回屋內，寧可露宿街頭。而泰國曼谷市長也證實，審計署倒塌大樓的瓦礫堆之下，已經測不到生命跡象。

BBC報導，23歲女學生「J」住在曼德勒近郊瑪哈昂妙（Mahaaungmyay），她說當地遺體實在太多，不得不「成堆火化」。她也在這場地震之中失去了阿姨，但其遺體直到2天後，才被挖出來。

「J」表示，倖存者活在絕望之中，她與家人夜不成眠，每天都在目睹餘震帶來的新破壞，「我看到很多人、包括我自己，蹲在路邊放聲大哭。」孩童們的創傷格外深刻，紛紛拒絕回到屋內，「幾乎所有人都選擇睡在街上，直到一切安定下來為止。」

「J」也提到，搜救團隊已經連續工作4天，完全沒有停下來，但救援進度依舊緩慢，「我想他們有點累了，他們也需要休息。但因為破壞範圍太大，我們在這裡的資源有限，搜救人員很難有效管理這麼大規模的破壞。」

▲曼谷審計署大樓倒塌，預計仍有數十人受困。（圖／路透）



另一方面，市長曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，倒塌大樓的廢墟之中，已經沒有發現任何生命跡象。此前，當局預估還有70多人受困。

查察說，搜救人員今天早上準備挖得更深，已經備妥重型起重機，而目前的工作就是把遺體移出，但「在這些殘骸之下進行，並不容易。」

曼谷興建中的審計署大樓，不堪強震、應聲倒塌，而搜救團隊一直避免使用重型器械，以免引發二次崩塌。搜救行動初期，曾經偵測到瓦礫堆下仍有倖存者，但隨後幾日僅尋獲13具遺體。