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真相大逆轉！男稱孕妻在曼谷塌樓失聯　被抓包「扯謊斂財」遭逮

▲▼聲稱自己懷孕4個月的妻子受困曼谷倒塌大樓的沙姆尼被揭發編謊詐取捐款。（圖／翻攝自Thairath）

▲沙姆尼稱自己懷孕4個月的妻子受困曼谷倒塌大樓，之後被揭發是在編謊詐取捐款，而被警方逮捕。（圖／翻攝自Thairath）

記者葉睿涵／編譯

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國審計署辦公大樓不堪強震搖晃倒塌。事發後，50歲男子沙姆尼聲稱他懷孕4個月的妻子受困於倒塌大樓，引發社會關注。然而，警方最近調查後發現此事純屬捏造，沙姆尼涉嫌編造妻子失蹤的虛假故事，利用社會同情心詐取捐款，而在3月31日晚間被警方逮捕，並面臨多項法律指控。

據泰媒Thairath報導，曼谷大樓倒塌後，沙姆尼出現在事故現場，聲淚俱下地表示他懷孕的23歲妻子索布帕是4樓的文書人員，事發時曾傳訊告訴他「大樓在晃」，然後便與他失去了聯繫。沙姆尼悲痛地守在事故現場，盼望妻子與其他失蹤者平安獲救，消息迅速引發輿論關注。

▲▼聲稱自己懷孕4個月的妻子受困曼谷倒塌大樓的沙姆尼被揭發編謊詐取捐款。（圖／翻攝自Thairath）

▲沙姆尼的謊言被揭發後，雙手合十道歉。（圖／翻攝自Thairath）

然而，警方調查後發現，沙姆尼的說法與官方失蹤名單不符。3月31日，25歲女子格拉維帕向警方報案，指控沙姆尼冒用其姓名，並表示自己從未在倒塌大樓工作，更不認識沙姆尼。警方進一步查證後確認，沙姆尼並無配偶，所謂的「失蹤孕婦」也不存在，他的言論純屬虛構，目的在於博取社會同情，並從中斂財。

當天下午，警方鎖定沙姆尼行蹤，發現他騎車前往曼谷北部的莫奇特車站，疑似要逃亡。於是，警方立刻展開追捕行動，並在晚間7時30分於倒塌大樓附近將其逮捕。警方對沙姆尼進行搜身後，從他身上的證件發現原來沙姆尼只是他的化名，進一步證實了這名男子一直都在說謊。

此外，警方也發現，有社會人士因相信其說法而捐款1萬泰銖（約新台幣9750元）給沙姆尼。雖然受害者在得知真相後已取回款項，但沙姆尼的行為依舊構成了詐騙罪。警方強調，沙姆尼將面臨「散播不實訊息」、「詐騙」及「違反電腦犯罪法」等多項指控，警告任何試圖利用災難行騙的人都將受到嚴懲。目前，沙姆尼被關押在曼谷警方偵訊中心，他對指控仍保持沉默，未做出正式供詞。

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