台灣搜救隊獲土耳其政府肯定！　內政部譴責不實謠言抹煞努力

▲台灣搜救隊參與救援。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

緬甸中部28日發生強震，網路流傳關於緬甸與泰國拒絕台灣救援隊，起因於參與土耳其地震救援的錯誤資訊。對此，內政部今（1日）嚴正澄清，土耳其大地震台灣搜救隊的協助，獲土耳其政府、受災民眾及國際救援組織的高度肯定，網路謠言完全扭曲事實，甚至抹黑搜救隊的專業與努力，內政部予以嚴厲譴責。

內政部表示，台灣搜救隊每次執行國際人道救援任務時都是依照聯合國INSARAG (國際搜索與救援諮詢團)標準程序作業，與國際上各搜救隊伍一致，並與當地搜救人員及醫療團隊密切合作，確保救援任務高效、安全。

內政部指出，在2023年土耳其大地震中，台灣搜救隊立即啟動國際人道救援機制，成為第一支抵達重災區阿德亞曼省的搜救隊伍，協助美國搜救隊(USA-01)建立分區協調中心，並受理奈及利亞、阿爾及利亞等國際搜救隊伍報到，台灣搜救隊不僅迅速抵達災區，並成功救出2名受困者。

內政部表示，這些成果獲得土耳其政府、受災民眾及國際救援組織的高度肯定，尤其在土耳其伊斯坦堡機場，獲得當地民眾長達5分多鐘的連續掌聲，並非某些惡意造謠者所稱的「作秀大於救援」。

內政部說，部分謠言聲稱台灣搜救隊「在災區刻意插旗、作秀」，這完全是無中生有的誤導資訊。事實上，台灣救援隊的搜救服與裝備器材印有台灣標誌，這是全球搜救隊的標準做法，有利國際協調與識別，而非「刻意炫耀」。此外，許多國際媒體與救援機構均報導並讚揚台灣隊伍的專業與努力，並未如謠言所說受到「國際批評」。

內政部再說，謠言中還稱「台灣搜救隊因操作不當導致被埋女性死亡」，這是惡意捏造的不實指控。台灣搜救隊所有成員均受過嚴格專業訓練，並依INSARAG標準進行救出後，移請當地醫療院所接手後續醫療處置。台灣的救援行動若有不當行為，聯合國INSARAG組織或土耳其官方早已提出正式指控，然而，這樣的指控根本不存在，顯示這些謠言毫無根據。

內政部指出，另有謠言指稱「台灣救援隊是第一個撤離的隊伍」，這同樣是錯誤訊息。事實上，台灣搜救隊在完成階段性任務後，土耳其政府協調所有搜救隊伍的撤離程序，並非「因抗議而被迫離開」，許多其他國際救援隊伍亦在相近時段撤離，這是災後救援行動的正常程序，而非如謠言所述的「倉促撤退」。

最後，內政部強調，這些散布於網路的不實謠言，明顯來自惡意攻擊台灣的訊息農場；台灣搜救隊的專業、努力與貢獻，不僅獲得受災國家政府及人民的認可，更在國際社會留下正面評價，希望大家在接收資訊時，能夠查證來源，不被這些惡意謠言所誤導，台灣搜救隊將持續秉持專業與人道精神，為全球需要幫助的人們提供援助，這是使命，也是驕傲。