大學老師痛斥羅廷瑋　台中里長曝往事：什麼老師會糟蹋曾經的驕傲

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台中報導

大罷免如火如荼，日前國立勤益科大資管系老師吳政峰投書媒體，痛罵昔日學生、國民黨立委羅廷瑋「當學生對課業不認真；當立委迷戀權力」，呼籲離開立法院。對此，台中市現任里長林政蒼也投書媒體，透露羅廷瑋與吳姓老師的往事，並質疑「什麼樣的老師，會這樣糟蹋自己曾經的驕傲？」換不到利益就毀人，發文後的價值，是不是也是今天的答案呢？



林政蒼表示，這位大學老師所揭露的情事，是羅廷瑋在勤益科技大學夜間補校所發生的故事，羅當時還不是里長，是白天工作、晚上利用時間完成學業的一個學生，念到一半想就準備要服務更多人，而去選里長的夜校學生。

林政蒼說，而大家都知道，能在補校授課的教職，都是有時間在晚上上課的人才會去任職，也就是只要略有專業領域的碩博士畢業，要求的鐘點費不高，就可以被夜間進修學校聘任為兼課老師。

談到羅廷瑋，林政蒼指出，他是一個讀書不太靈光，但非常聰明的賣麵小孩，積極向上想完成學業，為了艱困選情從早忙到晚，還得花半小時從南區騎車到太平山邊的國立大學就讀。每天雖然很累，但還是不想缺席，是個會想去上課的孩子，同學都是跟羅廷瑋一樣白天工作的學生，到了晚上難免會打瞌睡。

林政蒼說，從夜校時期開始憑著自己努力，一路過關斬將像坐直升機般地當上里長、兩屆最高票當選議員，最後還能拿下綠油油十幾年的地盤當上立委，如此破全國有史以來政治人物最快的紀錄，歷程有別於政治家族世襲的故事，顯得相當勵志。

林政蒼指出，羅廷瑋當選里長後，大學 吳老師就開始一路以來的支持，臉書盡是鼓勵羅廷瑋繼續為政治生涯挑戰的話語，還引以為傲的分享給大家說「羅廷瑋就是他教出來的優秀學生」，甚至把故事寫進著作，當作青年的代表，還邀請返校演講青年成功的案例；羅當上議員後，只要老師一有邀請，更是不敢缺席，參加講座擔任主講人三、四次，甚至還親自去參加婚禮，吳老師臉書發文不斷說著要向羅廷瑋學習，更大聲說出以他為榮的加油語句，還帶孩子去參加羅廷瑋辦的親子活動。

林政蒼猜測，或許老師與羅立委產生嫌隙誤解，甚至於想說到公共媒體對某政團宣示，看看有無好的工作發展，不然真的沒辦法理解，為何在二階罷免開始連署時，刊登社論來羞辱甚至親自見證過婚禮的昔日愛徒？

「前情提要較長，以下是個人觀點」，林政蒼直言，當一個老師會以具名的方式，寫文章來拖昔日學生、曾經的戰友下水？更被公開刊登上報紙社論，與各媒體評論引用？刊登後造成轟動，最後卻謝絕各大媒題採訪？什麼樣的老師，會這樣糟蹋自己曾經的驕傲？這幾天大家都看到了，也看到真的紅了！

林政蒼表示，「教也者，長善而救其失者也」，當老師的，就是要發揚學生的優點，並且糾正他們各自缺點的人。這個自己相信一路以來，吳老師都做到了，不但幫忙指導修改文宣，還提出過想跟羅廷瑋一起為鄉親服務。

林政蒼認為，「揚善於公堂，規過於私室」，明顯錯就錯在老師根本不懂糾正的時機，也不想給學生任何改進的機會，不但有「落井下石」的手段，還有「上樹拔梯」引誘人上前而斷絕退路之感。

林政蒼質疑，以老師的學經歷絕對能勝任議員顧問或助理工作，近來是否懷才不遇又到中年危機，且看胸無點墨的羅廷瑋學生，如今飛黃騰達很吃味？最後更沒有從中獲得好處，利益衝突下就選擇具名投書，讓一個老師忘記曾經是一名老師？

林政蒼說，良師典範的教育形式也可以勉勵的勸說，相較於信義國小唐益國老師，臉書一封公開信強調羅廷瑋的成就已遠超過當年的想像，並陳述「真正的老師，只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生。」自己想，後面這個話，就是說給吳政峰老師聽的。

「一道簡單的心理學題目，為了什麼利益要這麼做？」林政蒼認為，人的本性就是唯利是圖，不管在甚麼情況下，利益都在左右著人性，人與人之間的關係，本質就是價值互換，而今換不到利益就毀了他，發文後的價值，是不是也是今天的答案呢？自己相信如果大家是羅廷瑋的老師，也不會具名投書社論，即使羅廷瑋做的怎麼爛也不會公開毀了他。

最後，林政蒼強調，自己目前除了擔任里長，也擔任學校社團的重要幹部，這幾天也問過很多大學研究所的老師，問他們會不會這樣子做？他們異口同聲的說「絕對不會！」還紛紛譴責此一行為，還開玩笑的說「都是學生罵老師的，怎會有老師罵學生的新聞呢？」都瞎猜是否為了出名？否則還特別具名？是否收了好處，讓敵人知道他可以重用？而今公開底細，雖然吳本人拒訪，卻也說明了一切！



▼良師典範的教育形式也可以勉勵的勸說。（圖／記者林世文攝）