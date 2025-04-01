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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨罷免綠委死亡連署數嚇人　藍議員爆「名冊」來自藍營青工會

▲▼ 罷免吳思瑤案補件2839 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨罷吳四騎士有5個人，左一為李孝亮。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營青年李孝亮領銜罷免綠委吳沛憶，由於連署書錯假率高達4成，且有多位死亡連署，遭具狀告發偽造文書罪。李母出面控訴國民黨中央施壓、兒子被找去掛名，藍議員鍾小平也爆料，李的連署名單「就是青工（國民黨青年工作會）系統直接拿給他」。對此，民進黨今（1日）表示，請國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹出面承擔責任、說清楚有無與李孝亮見面、串供，不要將責任推給年輕人當替死鬼。

藍營發動罷免綠委累積1748份死亡連署，數目嚇人，也引發抄名冊質疑，鍾小平節目上公開爆料，22縣市黨部主委可以連線黨中央、拿黨員名單，這個名單李孝亮絕對沒有，就看李會不會被傳訊，有一個人拿名單給李孝亮，就是青工（國民黨青年工作會）系統直接拿名單給他。李孝亮媽媽也痛批，以李孝亮名義在國民黨高層授意下被送出的提議書，第一階段錯假率就高達4成，但李孝亮毫不知情，「我不希望李孝亮因為第二階段連署承擔更多風險。」

對此，民進黨發言人吳崢表示，針對國民黨對民進黨立委發起惡意罷免，各區死亡連署高達破百人，民進黨已於上週二針對九名民進黨立委被惡意罷免涉違法，進行第二波告發。如此大規模系統性的死亡連署情事只有一種可能，就是國民黨在背後進行組織性、系統性的犯罪、偽造文書，面對這種惡行必須來向檢察官告發。

吳崢表示，李孝亮遭其母親揭露，李孝亮是臨時被黃呂錦茹找去要求掛名，擔任人頭領銜人，因此根本不知道手上的連署書從何而來。而媒體人李正皓昨日更驚爆，李孝亮2月6日被黃呂錦茹找去當人頭時，根本不知道國民黨市黨部在哪、是第一次踏進黨部。此外，在民進黨告發國民黨涉違法連署後，隔日黃呂錦茹急忙與李孝亮碰面，如此敏感時機見面，相當啟人疑竇，令人質疑是否是要對口供？而李孝亮本人昨日已承認，民進黨告發後隔日，確實有與黃呂錦茹碰面。

吳崢表示，李母揭露，李孝亮是臨時被黃呂錦茹找去要求掛名，擔任人頭領銜人，因此根本不知道手上的連署書從何而來。而媒體人李正皓昨日更驚爆，李孝亮2月6日被黃呂錦茹找去當人頭時，根本不知道國民黨市黨部在哪、是第一次踏進黨部。此外，在民進黨告發國民黨涉違法連署後，隔日黃呂錦茹急忙與李孝亮碰面，如此敏感時機見面，令人質疑是否是要對口供？而李孝亮本人昨日已承認，民進黨告發後隔日，確實有與黃呂錦茹碰面。

吳崢接著表示，不只李孝亮母親出面指控國民黨高層，昨晚鍾小平也公開在節目中表示，李孝亮手中的名冊，是來自國民黨青工會系統提供，而不是李孝亮自己搜集來的。因此，現在已有包含李孝亮母親與國民黨市議員兩人具名指控，李孝亮就是掛名人頭的領銜人，而這正符合了民進黨告發的國民黨連署涉虛假、偽造文書狀況。

吳崢指出，媒體人今早再度揭露最新進展，黃呂錦茹與李孝亮不只於3月28日碰面，是否在3月27日晚間也有碰面？這個爆料非常令人震驚，因為民進黨於3月27日提告，當天晚上兩人就碰面，形跡可疑。兩人在遭到告發後連兩天碰面，是不是在串證？要求黃呂錦茹出來面對，說明是否有連續兩天碰面，到底在討論什麼內容？請黃呂錦茹不要把責任推給找來的替死鬼；請黃呂錦茹與李孝亮說明清楚，名冊是否是由國民黨青工會系統所提供？

韓瑩表示，但罷免吳思瑤領銜人張克晉也被揭露擁有紅色履歷。張克晉曾擔任中國教育部傳統文化教育核心專家，以及擔任由中共黨工委授證的文化顧問，也曾接受中國《大公報》訪問，以台胞身分大談「兩岸統一」，此外，更曾涉及「文化金光黨」相關爭議，張克晉就是披著文化外衣，做著紅色滲透的工作。
 

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