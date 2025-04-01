放下武力！國民黨喊話對岸　要賴政府：避戰取代引戰

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共東部戰區清晨宣布，今（1日）開始，解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力多向抵近台島進行聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。國民黨感嘆兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，賴政府則應以對話取代對抗，避戰取代引戰。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日上午7時30分宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

國民黨表示，兩岸敵意螺旋上升，國民黨呼籲對岸放下武力、和平共處，更要呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代引戰，國民黨的2D戰略才是保台、愛台之道。

國民黨指出，賴清德的賴17條發布後，不僅壓縮兩岸對話空間、更加劇台海緊張局勢，只剩下對峙與演訓；國民黨除了主張2D戰略，更強力推動軍人待遇改革方案，增加國軍福利、勉慰國軍，也希望賴政府看到國軍勤務繁重，考慮國民黨的軍人待遇改革方案，才是讓中華民國能自立自強、保家衛國的根本之道。