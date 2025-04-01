喊話賴清德必須遵循「一中憲法」　馬辦：兩岸一家人血濃於水

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前率學員再次訪問中國，今（1日）參加在山東省舉辦的「2025海峽兩岸孔子文化春會」，讓兩岸青年聯合祭孔，蕭旭岑與基金會學員並代表獻花。蕭旭岑表示， 總統賴清德必須遵循「一中憲法」的架構與規定，珍惜與中國的共同政治基礎「九二共識」，兩岸才有和平發展的空間。

蕭旭岑說，他在祝禱時祈求兩岸遠離衝突，執政者應全力避免戰爭，兩岸人民平安幸福。他也欣慰看到台灣學子從祭孔儀式中，體會到中華文化的博大精深，以及孔子思想的智慧。

蕭旭岑提及，孔子的思想有許多有利於兩岸發展的智慧，例如「和而不同」與相互尊重，「推己及人」與互相包容，兩岸制度不同，但同屬中華民族，都是炎黃子孫，只要遵循「以禮節和」，關鍵在於「禮」。孔子說：「禮也者，理也。」和平與和諧，需奠基於人類遵循禮儀與法理。

蕭旭岑強調，所謂「以禮節和」，以禮節追求和平，賴清德必須遵循「一中憲法」的架構與規定，珍惜與中國的共同政治基礎「九二共識」，兩岸才有和平發展的空間，也才有光明璀璨的未來，這是孔老夫子的智慧，有禮有節，也是有理有節，為政者不能以一己之私，不能跳脫禮節規範，否則將為人民帶來災難。

蕭旭岑認為，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步，今天兩岸青年聯合祭孔，同遊孔府孔廟，和樂融融，相親相愛，這就是血濃於水的同胞感情。馬英九基金會一定會繼續盡全力推動兩岸民間交流，降低彼此對立情緒，為台灣人守護和平。

