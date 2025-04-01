解放軍對台軍演　陳玉珍：國防部應注意是否會「由演轉戰」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國解放軍今（1日）清晨宣佈在台海四周進行陸海空軍、火箭軍的軍事演習，國民黨立委陳玉珍對此直言，國防部應該要注意會不會「由演轉戰」，她更痛批政府要發表重大話語時，是不是要考慮國人、國軍準備好了沒？共軍進逼，政府除了嘴巴抗中保台，「有站出來說他逼出去嗎？」

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

陳玉珍受訪時直言，大陸去年做聯合利劍2024A、B，今年做演訓，演訓比較不一樣的地方是「圍島」，第二它的主題是「進逼」，國防部應該要注意會不會由演轉戰，演習、訓練後，突然就轉為戰爭進攻，我方必須要繃緊神經。

陳玉珍提到，在每次說比較不利兩岸局勢、對大陸不友善的話後，大陸就開始做這些動作，演訓當中，即便最後大陸演習完結束就離開，但是也給了中國大陸軍隊一次又一次的機會練習，如果改天他們要武力犯台，對他們來說會熟能生巧。

陳玉珍認為，政府要發表重大話語時，是不是要考慮國人、國軍準備好了沒？不然大陸一次次逼近，技巧越來越嫻熟，事實上現在解放軍軍機、軍艦，常常超越海峽中線，甚至到24海里，也就是3分鐘就能到達陸地，「我也不好說我們政府無能為力，是無力還是無能為力，除了用嘴巴捍衛國土之外，能不能用行動維護國土？」

陳玉珍質疑，政府真的做了什麼動作嗎？除了嘴巴抗中保台，有站出來說他逼出去嗎？把他們打出去嗎？政府什麼都沒有做！解放軍一次次進逼，我們要讓解放軍看不起嗎？解放軍認為可以肆意到我們的天空上，以前有隱形中線，現在卻已飛越中線，我們政府在做什麼？她還建議，共軍現在開始演習，全國各縣市是否也應該開始防空演習？