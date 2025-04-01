要求歸還人民5天假　國民黨團轟民進黨政府：只在意大罷免

▲國民黨團今日召開「重大民生法案 民進黨擋擋擋!」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會30日初審通過「紀念日及節日實施條例」草案；教育文化委員會同日也審查《核子反應器設施管制法》第6條條文修正草案，最終這兩項修法在民進黨團強力反對下，送交朝野黨團協商。國民黨立法院黨團今（1日）開記者會，要求民進黨應「還假於民、還電於民」，轟民進黨不管世界趨勢，只在意大罷免。

國民黨團副書記長王育敏厲譴責民進黨團，對於國民黨團提出各項民生法案，民進黨非但違反當初對勞團承諾，還刻意阻擋法案通過，讓五一勞動節全國放假充滿變數，更不願意「還假於民」。此外，核能已是國際趨勢，民進黨還活在過去，忘記核一核二早就關閉，綠委還在問核廢料要放哪裡。民進黨滿腦子只想搞大罷免，無力也無能推動民生法案，只會當薪水小偷，還好意思下鄉哭窮？國民黨團會繼續全力推動民生法案，民進黨如果繼續再擋，就是跟人民做對，請國人看清楚民進黨的真面目。

王育敏表示，在電價上漲部分，有七成民意都要求核三廠延役，民進黨就是不要，難道是要讓電價一直漲嗎？最反核的德國就在昨天，反核立場鬆動，德國預計要重啟六座核電反應爐，他們發現若不使用核電，將會對減碳、穩定電價會有很大傷害。反觀台灣的民進黨，還死抱著反核神主牌，置外於世界潮流。此外，關乎勞工工時過長問題，「還假於民」給予勞工更多的國定假日，是降低高工時最有效的辦法。王育敏說，當她在衛環委員會質詢勞動部長洪申翰，是否支持「還假於民」時，洪申翰部長都不敢表態。當勞動部長都不敢表態支持「還假於民」，就知道整個民進黨反對「還假於民」，民進黨背叛勞工，對不起勞工，國民黨團予以譴責。

內政召委牛煦庭表示，在這個會期國民黨團在內政委員會，推動最重要的優先法案「紀念日及節日實施條例」，這是國民黨團呼應勞工團體長期「還我七天假」的訴求，希望能把當初被民進黨惡砍的7天假，透過立法手段從「辦法」提升到「條例」拿回來。

牛煦庭很遺憾地表示，民進黨昨日冗長發言和軟性杯葛下，「紀念日及節日實施條例」關鍵條文，皆必須經過冷凍期一個月，才能再進入院會實質處理，除非有奇蹟發生，五一勞動節是要如何能讓全國放假一天？民進黨到底在擋什麼擋？拖什麼拖？國政還要癱瘓多久？民進黨民生不行只會搞罷免，這就是民進黨送給勞工的禮物。

教文召委葛如鈞表示，本會期在教文有許多重要民生法案，包括能源安全、核能延役，「AI基本法」、「青年基本法」、「營養午餐法」等，亟待審查。葛如鈞說，沒有充足穩定的電力，哪有半導體發展？站在國安角度，一旦台灣遭到封鎖將面臨斷氣、斷電危機，就連美國都擔心台灣能源安全問題。

葛如鈞說，台灣核能機組和美國機組和技術幾乎相同，現在台灣能用的核電，就該討論繼續使用，也包含新型的核電。《核子反應器設施管制法》的修法，是鬆綁法令，最終還需要政府把關，在核安會監督下進行。但在審查過程當中，民進黨卻大動干戈搞散會，整場會議還提出兩次散會動議。

葛如鈞提到，在教文委員會國民黨團除了積極推動民生法案外，也希望是「大解凍會期」，結果文化部長李遠竟稱「題目太難，沒辦法送(解凍專報)。」現在是學生覺得功課太難，就一題都不寫了嗎？近期發文給主計總處，到底凍結預算數、刪減數占比到底多少？主計總處回覆「現階段恕無法提供刪減及凍結數字明細資料。」葛如鈞要問，現在到底是誰躺平擺爛？誰在搞罷工？是誰不還錢於民？還政於民？

