睡覺被致命毒蜘蛛咬傷　男四肢恐怖腫脹「快像氣球一樣爆炸」

▲男被致命毒蜘蛛咬傷。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子睡覺時被致命假寡婦蜘蛛(False widow spider)咬傷,醒來後感覺右手劇痛,雖然就醫後接受簡單治療,然而後來隨著毒液仍在體內肆虐,造成四肢全都嚴重腫脹起來,感覺快要爆開。

居住在英國肯特郡梅德斯通(Maidstone)的43歲男子史密斯(Brian Smith),去年11月晚間在家睡覺時被蜘蛛咬傷,當時他雖然一度被痛醒,但是沒多久又睡著,隔天起床時發現右手劇痛、幾乎無法移動。

False widow spider bite leaves father arthritic and with 'exploded' leg after venom takes over his body https://t.co/qEMzUX4bGK