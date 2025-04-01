睡覺被致命毒蜘蛛咬傷　男四肢恐怖腫脹「快像氣球一樣爆炸」

▲男被致命毒蜘蛛咬傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子睡覺時被致命假寡婦蜘蛛(False widow spider)咬傷，醒來後感覺右手劇痛，雖然就醫後接受簡單治療，然而後來隨著毒液仍在體內肆虐，造成四肢全都嚴重腫脹起來，感覺快要爆開。

居住在英國肯特郡梅德斯通(Maidstone)的43歲男子史密斯(Brian Smith)，去年11月晚間在家睡覺時被蜘蛛咬傷，當時他雖然一度被痛醒，但是沒多久又睡著，隔天起床時發現右手劇痛、幾乎無法移動。

False widow spider bite leaves father arthritic and with 'exploded' leg after venom takes over his body https://t.co/qEMzUX4bGK — Daily Mail Online (@MailOnline) March 31, 2025

史密斯前往醫院後，只服用了抗生素就回家，然而情況卻變得愈來愈嚴重，手部、手臂、腿部甚至腳都嚴重腫脹，再次就醫後醫生告訴他，他的身體對蜘蛛毒液產生嚴重過敏反應，有可能會需要切除部分手。

史密斯表示，「醫生說，我的手還會再腫脹20%，然後會像『氣球一樣爆炸』，皮膚會因為壓力破裂，所以我需要接受植皮手術，感謝老天爺，我最後沒有被截肢」。

住院長達3周後，史密斯的情況終於好轉，允許出院回家，然而即使已經事發4個多月，他現在仍然不良於行、手部疼痛，甚至患有關節炎，懷疑自己是被「英國最危險蜘蛛」假寡婦蜘蛛咬傷，現在睡覺時都會很小心環境，也呼籲民眾要保持警覺。