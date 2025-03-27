舉重一半滑倒！21歲醫學生遭「65kg槓鈴砸頭」　口鼻出血慘死

▲ 法拉吉健身時滑倒意外身亡。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國21歲醫學生法拉吉（Mohammed Farraj）去年在學校健身房運動，使用舉重器材時不慎滑倒，重達65公斤的槓鈴當場墜落重傷頭部，導致他不幸身亡。事隔半年後調查顯示，當時器材安全裝置未正確調整，未能阻止槓鈴墜落釀成悲劇，法醫裁定他死於意外。

《太陽報》報導，法拉吉去年10月在英國東安格利亞大學（UEA）健身房使用稱為「史密斯機」（Smith Machine）的器材做小腿上提（Calf Raise）訓練，腳踩在塑膠踏板上，但監視器畫面顯示，他在訓練過程中突然滑倒，導致水平放置的65公斤槓鈴直接砸向他的頭部，將他推倒在地。

調查發現，該器材的可調節式安全擋片本來應設置在最高位置，以防止槓鈴掉落，當時卻被上一名使用者調到最低，因此未能發揮保護作用。

健身房其他使用者目睹悲劇過程，一名目擊者科伊夫（Trey Koev）當時距離法拉吉不到2公尺，看見他從塑膠踏板上滑倒，接著槓鈴落下發出「砰」的一聲，法拉吉試圖起身卻又倒下；另一名目擊者拉巴（Damian Laba）使用胸推機時突然聽見一聲巨響，轉過身便看見法拉吉倒在地上，口鼻出血。

助理驗屍官湯普森（Johanna Thompson）裁定法拉吉死於意外，「設備上的安全裝置未適當調整」，「他站在有氧踏板上，過程中滑倒，導致重物掉落身上，頭部受到致命傷害」。

UEA健身房負責人普萊斯（Benjamin Price）說明，事發後健身房已增加相關警示標語，提醒使用者正確調整安全擋片。法拉吉的父親哈希姆（Hashim Farraj）則在聽證會上悲痛表示，兒子熱愛生活，也正在為鐵人三項賽事訓練，非常重視健康，未料發生如此憾事。