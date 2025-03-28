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英王查爾斯癌症治療「出現副作用」　急取消原定行程

▲▼英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月他宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世去年2月宣布罹癌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國白金漢宮27日晚間發布聲明表示，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）當天上午接受既定的癌症治療後出現副作用，必須短暫住院觀察，被迫取消原定行程。

根據CNN報導，白金漢宮（Buckingham Palace）在聲明中指出，查爾斯三世當天上午接受癌症治療後，因出現副作用必須短暫住院觀察，原定行程被迫取消，「陛下目前已返回克拉倫斯宮（Clarence House），出於謹慎考量並遵循醫療建議，明天（28日）的公開行程也將重新安排。」

查爾斯原訂27日接見三國駐英大使遞交國書，並計畫於28日在英格蘭中部的伯明罕（Birmingham）參加4場公開活動。不過，由於治療產生的副作用，他將取消這些行程。

白金漢宮發言人表示，「國王非常希望這些行程未來能重新安排，並對所有為了籌備這些活動付出辛勞的人深感抱歉。」

CNN引述一位皇室消息人士指出，查爾斯在當天治療後的晚間精神良好，仍持續在克拉倫斯宮的書房處理國政公文、打電話等工作。該名消息人士也補充，國王的康復進展持續朝正面發展，這次出現的副作用是短暫的，在許多醫療療程中也屬常見情況。

此外，查爾斯與卡蜜拉王后（Queen Camilla）目前仍預計在4月前往義大利進行國是訪問。

查爾斯2024年初因攝護腺手術意外發現罹癌，經過逾2個月的治療與休養後重返公職，而他罹患何種癌症迄今未披露。

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