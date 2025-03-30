英國大量機密文件散落街頭　士兵個資、武器存儲全洩漏

▲英國爆出軍事機密文件外洩事件，國防部承諾緊急調查。圖為英國國防部外觀。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

英國紐卡索（Newcastle）最近爆出軍事機密文件外洩事件，一名路人在街頭發現大量含有敏感資訊的文件散落地面，內容涉及士兵軍銜、電子郵件、行動電話號碼、輪班表，甚至還有與武器存儲及入侵檢測系統（IDS）相關的紀錄。英國國防部隨後緊急對此展開內部調查，唐寧街也強調將採取適當行動應對這一安全漏洞。

據《電訊報》腦袋，來自蓋茨黑德（Gateshead）的足球迷麥克（Mike Gibbard），16日前往場館觀看紐卡斯爾聯隊與利物浦的卡拉寶杯決賽時，在路邊見到一個黑色垃圾袋，裡面還有多個文件從垃圾袋中溢出，散落在人行道及數輛汽車底部。麥克見狀連忙上前拾取，不料卻赫然發現這些文件上竟標註著「官方-敏感」（Official-Sensitive）字樣。

The UK Ministry of Defence has stated that it has launched an urgent investigation after a football fan discovered piles of secret military documents scattered on a street in northern Englandhttps://t.co/pxYoOz63oY — Militarnyi (@militarnyi) March 30, 2025

根據英國政府相關指導文件，被標註「官方-敏感」的文件應受嚴格保護，防止洩露，因為不當曝光可能造成「中度損害」，甚至在特定情況下威脅生命安全。麥克驚訝表示，這些文件包含軍官巡邏安排、請假申請、軍營相關資訊，甚至還有高官的個人聯繫方式，「這太瘋狂了！這些不應該出現在這裡，任何人都能撿到。」

資安專家希伯德（Gary Hibberd）警告，這些錯誤放置的文件對相關軍事人員構成「重大」安全風險。麥克發現文件後，立即向諾森比亞警方通報，警方隨後將文件移交給國防部處理。國防部發言人表示，目前已啟動內部調查，以釐清機密文件如何外洩，並確保未來不再發生類似事件。英國首相發言人也強調，國防部正全力調查，並承諾將採取適當行動應對任何潛在資訊外洩問題。英國政府強調，在調查進行期間，將避免公開進一步細節，以確保調查順利展開。