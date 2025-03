英國大量機密文件散落街頭　士兵個資、武器存儲全洩漏

▲英國爆出軍事機密文件外洩事件,國防部承諾緊急調查。圖為英國國防部外觀。(圖/翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/編譯

英國紐卡索(Newcastle)最近爆出軍事機密文件外洩事件,一名路人在街頭發現大量含有敏感資訊的文件散落地面,內容涉及士兵軍銜、電子郵件、行動電話號碼、輪班表,甚至還有與武器存儲及入侵檢測系統(IDS)相關的紀錄。英國國防部隨後緊急對此展開內部調查,唐寧街也強調將採取適當行動應對這一安全漏洞。

據《電訊報》腦袋,來自蓋茨黑德(Gateshead)的足球迷麥克(Mike Gibbard),16日前往場館觀看紐卡斯爾聯隊與利物浦的卡拉寶杯決賽時,在路邊見到一個黑色垃圾袋,裡面還有多個文件從垃圾袋中溢出,散落在人行道及數輛汽車底部。麥克見狀連忙上前拾取,不料卻赫然發現這些文件上竟標註著「官方-敏感」(Official-Sensitive)字樣。

The UK Ministry of Defence has stated that it has launched an urgent investigation after a football fan discovered piles of secret military documents scattered on a street in northern Englandhttps://t.co/pxYoOz63oY