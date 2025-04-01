　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

▲▼ 緬甸災情。曼德勒。（圖／路透）

▲緬甸發生規模7.7地震，災情嚴重。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

緬甸中部28日發生規模7.7強震，民視新聞台誤用網路AI生成影片，於3月31日對社會大眾道歉，並緊急下架相關影片。對此，NCC表示，業者已播出更正啟事，將持續督促業者製播新聞落實事實查證原則，維護觀眾知的權益。

有網友在PTT發文質疑，「現在新聞可以直接用AI生假新聞報導？完全不用管真實性的超屌，那影片我還以為在拍電影咧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，民視發聲明回應，「30日晚間一則有關緬甸地震新聞報導『緬甸震冒油』，新聞畫面中誤用網路流傳AI生成畫面，同仁發現錯誤後，第一時間把內部、外部新聞下架。」

民視強調，深知此舉對觀眾和社會大眾造成困擾，「再次對此次事件引起的混淆與不便表達歉意，我們會持續努力，提升報導品質」。

國家通訊傳播委員會（NCC）3月31日也發出3點聲明：

一、NCC對電視節目內容取材及編排都尊重，但業者播出內容前，應落實事實查證原則。

二、有關頻道使用AI影音作為新聞報導素材，依其自律規範，在引用網路消息時，應注意內容可信度，並對「內容農場」或不實、惡意網站，或來源不明的圖片、影片，應注意其真實性。業者製播新聞時，應依其自訂規範審慎辦理。

三、民視誤用網路AI生成影片，已在3月31日上午在官方網站與同天11時50分在電視頻道播出更正啟事，NCC將持續督促業者製播新聞落實事實查證原則，維護觀眾知的權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

莫名「彎曲偏屌痛」恐罹病　泌尿科醫：3狀況持續出現要就醫

牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」　14片櫛瓜880元被酸爆

快訊／4縣市深夜大雨特報！　最新警戒區域曝

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

國2 #小黃 撞護欄側翻！零件掉落波及3車

陳德容登《乘風》練舞進度落後！　不滿隊員「態度不佳」：還是妳當隊長？

立委出席竹聯幫主告別式爆爭議　警政署長說話了

GET戴佩妮同款「遞麥名場面」 梁靜茹遇粉絲走音狂憋笑

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

莫名「彎曲偏屌痛」恐罹病　泌尿科醫：3狀況持續出現要就醫

牛五蔵道歉炎上！重發文悄悄刪掉「一行字」　14片櫛瓜880元被酸爆

快訊／4縣市深夜大雨特報！　最新警戒區域曝

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

起立、蹲下不卡關！營養師教你「吃對東西」避免關節退化

漲關稅美國汽車恐變貴「川普根本不在乎」！外媒：陸車廠成最大贏家

只因「Wi-Fi」被關掉　美德州3兄妹持刀追砍媽媽

莫名「彎曲偏屌痛」恐罹病　泌尿科醫：3狀況持續出現要就醫

台東2份便當500元！他拿養樂多「還要+20元」傻眼　店家回應了

整理包／川普「解放日」關稅計畫倒數！可能措施、對台影響一次看

快訊／印尼5.6極淺層地震夜襲！　官方發布：沒有海嘯威脅

《我獨自升級》並未宣布第三季　關於後續製作人坦言「不確定」

金秀賢爆哭否認誘拐未成年金賽綸 　坦承「為守護《淚之女王》說謊」

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

牛五蔵道歉聲明炎上　重發文悄悄刪掉「一行字」

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

2盤肉破萬！「牛五蔵」：保留法律追訴權

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

「他曝1款APP上癮」！網點頭：資訊快什麼都有

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／深夜大雨特報！北北基桃雨不停

詹姆士切割600萬副業！詹醬發聲明「吐真實原因」

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

好市多烤雞剪開「噴出血」！她直呼不敢再買

「好市多賣滷肉飯」外帶驚呆一票人！千千也買了

更多熱門

相關新聞

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

印尼東努沙登省Sumba島的坦博拉卡（Tambolaka）地區附印度洋海域於當地時間3月31日（昨）深夜11時54分發生有感地震，美國地質調查局報告顯示，地震的芮氏規模達到5.6，深度僅28.5公里。印尼氣象官方指出，目前暫時沒有海嘯威脅。

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

活埋瓦礫堆72小時　19歲少女順利獲救

活埋瓦礫堆72小時　19歲少女順利獲救

緬甸宣布「全國哀悼7天」降半旗

緬甸宣布「全國哀悼7天」降半旗

中興通訊換帥！女掌門方榕上任 企業成立40年來首位女性董事長

中興通訊換帥！女掌門方榕上任 企業成立40年來首位女性董事長

關鍵字：

民視AI地震緬甸

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

台糖宣布與家苑健康解約　要求銀髮住宅

牛五蔵道歉聲明炎上　重發文悄悄刪掉「一行字」

漫畫家預言7/5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

即／新北汐止男子墜樓！送醫搶救不治

金秀賢不認…《橫豎》再曝2部私密片！

不只金秀賢…韓娛10大爭議一次看！

粉絲惹邊荷律生氣？經紀人回應了

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

女星高齡生子宣布「月子坐100天」

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面