緬甸地震AI假影片瘋傳！民視中招誤用道歉　NCC發3點聲明回應

▲緬甸發生規模7.7地震，災情嚴重。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

緬甸中部28日發生規模7.7強震，民視新聞台誤用網路AI生成影片，於3月31日對社會大眾道歉，並緊急下架相關影片。對此，NCC表示，業者已播出更正啟事，將持續督促業者製播新聞落實事實查證原則，維護觀眾知的權益。

有網友在PTT發文質疑，「現在新聞可以直接用AI生假新聞報導？完全不用管真實性的超屌，那影片我還以為在拍電影咧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，民視發聲明回應，「30日晚間一則有關緬甸地震新聞報導『緬甸震冒油』，新聞畫面中誤用網路流傳AI生成畫面，同仁發現錯誤後，第一時間把內部、外部新聞下架。」

民視強調，深知此舉對觀眾和社會大眾造成困擾，「再次對此次事件引起的混淆與不便表達歉意，我們會持續努力，提升報導品質」。

國家通訊傳播委員會（NCC）3月31日也發出3點聲明：

一、NCC對電視節目內容取材及編排都尊重，但業者播出內容前，應落實事實查證原則。

二、有關頻道使用AI影音作為新聞報導素材，依其自律規範，在引用網路消息時，應注意內容可信度，並對「內容農場」或不實、惡意網站，或來源不明的圖片、影片，應注意其真實性。業者製播新聞時，應依其自訂規範審慎辦理。

三、民視誤用網路AI生成影片，已在3月31日上午在官方網站與同天11時50分在電視頻道播出更正啟事，NCC將持續督促業者製播新聞落實事實查證原則，維護觀眾知的權益。