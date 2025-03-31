奇蹟！救援隊用錘子狂挖　19歲少女「活埋瓦礫堆72小時」獲救

▲緬甸救援隊伍從倒塌飯店的瓦礫堆下救出一名受困近3天的19歲少女。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，震央曼德勒傳出嚴重災情，多棟建築倒塌，死亡人數目前已逾2000人。令人驚喜的是，救援人員憑藉簡單工具，於31日救出一名被困在倒塌飯店廢墟近3天的19歲女子，令現場救災人員感動得發出如雷歡呼聲，也振奮了其他仍在搜救的團隊，為眾人帶來希望。

據當地媒體報導，救援人員當天在倒塌飯店的殘骸縫隙中，隱約看見了女子的身影。儘管缺乏現代化救援設備，但他們小心翼翼地使用錘子和簡單挖掘工具開鑿出口，並在連續奮戰下，終於成功將受困女子從瓦礫堆中救出。

從現場畫面可見，女子被救出時，臉上依舊帶著驚恐的神情，並虛弱地在家人與救援人員的攙扶下走上救護車，隨即被送往醫院接受檢查。而女子獲救瞬間，現場也響起如雷掌聲，志工們甚至激動地跳舞慶祝，因為這名女子已受困長達3天，是震後少數成功獲救的生還者之一。

報導稱，由於緬甸災區救援物資極度短缺，救難人員大多只能依靠簡單工具甚至徒手開挖，增加救援難度，這次成功救出受困者無疑是一大奇蹟。目前，救援隊伍仍持續在瓦礫堆中搜尋生命跡象，同時也呼籲外界提供更多金屬切割機與混凝土鑽頭等設備，以提高救援效率，搶救更多仍受困於廢墟下的災民。