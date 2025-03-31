強震奪千命！緬甸軍政府宣布「全國哀悼7天」降半旗

▲緬甸曼德勒酒店式公寓Sky Villa坍塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2大地震，釀成數千死傷。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）31日宣布，3月31日至4月6日為全國哀悼日，為期7天，期間全國降半旗。

緬甸第二大城曼德勒災情慘重，許多建築物倒塌，但受限國內情勢，救援進度緩慢，居民頂著攝氏41度高溫，用雙手或鏟子瘋狂翻找瓦礫，街頭已瀰漫著屍體腐爛的惡臭。除了民宅、宗教場所被震垮，就連醫療機構也受到破壞，至少有3間醫院完全停止服務，另有22間醫院因為部分受損無法正常運作。

▲緬甸第二大城曼德勒災情慘重，許多建築物倒塌。（圖／路透）

在首都奈比多（Nay Pyi Taw），當地居民透露，餘震不斷，他們夜裡難以入睡，且重建家園相當困難。曼德勒一名神職人員透露，自從28日發生地震之後，「我們不敢在家裡睡覺了」，他的8歲兒子受到出現嚴重心理創傷，因為在地震來襲的那一刻，殘骸瓦礫落在他的身上，也見到好幾具遺體從社區倒塌建築物裡抬出。

▲各國救難隊已經陸續抵達緬甸展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

各國救難隊已經陸續抵達緬甸展開搜救。中國救援隊31日凌晨傳出好消息，曼德勒長城飯店一名受困近60小時的女子獲救送醫，到了清晨，在天空公寓瓦礫堆中救出一名幼年孩童與一名孕婦。

依據緬甸官方30日統計數據，強震已造成1700人死亡、3400人受傷，還有300人下落不明；華爾街日報則指出，緬甸死亡人數已來到2028人。只不過緬甸大多數地區通訊中斷，災情真實規模尚未顯現，預計死亡人數很有可能持續攀升，依據美國地質調查局上周推測，死亡人數超過萬人的可能性相當高。

▼首都奈比多的醫院受到地震波及損毀。（圖／達志影像／美聯社）