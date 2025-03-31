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全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

緬甸3月28日發生規模7.7強震，兩天後，東加群島再傳規模7.0地震，並一度發布海嘯警報。兩起強震接連發生，引發各界關注，氣象署地震中心前主任郭鎧紋指出，過去10天全球已發生10起規模6以上地震，包含兩起規模7以上強震，顯示已進入地震活躍期。

郭鎧紋說明，2024年全年共出現100起規模6以上地震，其中包含10起規模7以上地震，換算下來，每月平均為8起規模6以上、1起規模7以上地震。但今年「從3月21日到3月30日10天內，總共出現了10起的規模6以上的地震，其中包括兩起規模7的地震」，與整體背景值相比「多了3倍」。
▲▼ 緬甸災情。曼德勒。（圖／路透）

▲過去10天全球發生10起規模6以上地震，包含緬甸強震。（圖／路透）

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值得注意的是，中洋脊過去較少地震，卻也在近期出現異常活動。郭鎧紋說：「中洋脊平常地震是不多的，但是最近地震是比較頻繁地出現，特別是在冰島那附近還有很多這個規模5的地震。」郭鎧紋指出，這與板塊活動加劇有關，也可能影響環太平洋地震帶的地震頻率。

至於台灣是否會受到波及？郭鎧紋表示，「台灣這幾天完全沒有動靜」，不過他提醒，地震之間的能量傳導有時可能延後顯現，「比如說西藏南邊規模7.1的地震，是發生在今年1月7日，結果兩個禮拜以後，嘉義台南才發生規模6.4的地震」，所以大家還是要小心。

對於日本漫畫家龍樹諒曾在《我所看見的未來》一書中，預測今年7月5日日本將有大地震，對此，郭鎧紋笑說：「聽起來很不科學」，他強調，日本氣象廳一直都有關注千島海溝與南海海槽的變化，也曾說「未來30年內，南海海槽發生大地震的機率是75%到82%」，但目前日本氣象廳並沒有特別提出「巨大地震注意的特殊警報」，他認為大家要相信「比較科學的觀測」。

郭鎧紋提醒，即便未來幾週沒有顯著地震，大家也要隨時保持警戒，例如國人特別喜歡到日本旅遊，如果是前往北海道，他建議要留意日本最近有沒有對千島海溝發出警訊，如果前往四國就要多關心南海海槽的相關資訊。

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