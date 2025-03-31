中興通訊換帥！女掌門方榕上任　企業成立40年來首位女性董事長

▲大陸中興通訊換帥，由方榕成為公司成立後首位女性董事長。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸通訊設備商、與華為齊名的中興通訊今（31）日公告稱，第十屆董事會選舉方榕為公司董事長。據了解，方榕是中興通訊成立40年來，首位女性董事長，甫卸任的前董事長李自學則因年齡問題交棒。方榕接棒後，隨即公開給員工的一封信，信中強調，中興通訊將與全球夥伴加速AI基礎設施部署與升級，推動數智技術融入千行百業，使全方位智能體驗觸及每一位消費者。

《紅星新聞》報導，同日，中興通訊第十屆董事會聘任了公司新一任高級管理人員，徐子陽繼續擔任中興通訊總裁，王喜瑜、李瑩、謝峻石擔任公司執行副總裁，分別負責研發、財務、運營管理及營銷。

公開資訊顯示，方榕畢業於南京郵電大學通信工程專業，1995年到1997年任職於中興通訊控股股東中興新，1997年進入中興通訊，1998年至2009年擔任中興通訊高級副總裁；2009年至今任中興發展有限公司董事；2021年至今任霞智科技有限公司董事長；2018年6月至今任中興通訊非執行董事，30餘年皆在中興通訊系統任職。

方榕在信中先對創辦人侯為貴在大陸通訊產業自2G一路到5G時代，中興通訊扮演的角色和成為跨國企業表達敬佩之意，同時，她還致敬前董事長李自學對公司的貢獻，尤其在中興通訊最艱難的時期，李自學臨危受命帶領公司快速走出低谷，成功把握5G建設等關鍵機會，並明確面向AI時代的戰略，奠定公司基礎。

方榕強調，全球已進入AI驅動的產業革命，機遇與挑戰並存，公司從全連接向「連接+算力」的拓展轉型愈發緊迫，將與董事會、管理團隊一道，以「連接+算力」為支點，強化技術積澱與創新基因，堅持技術領先，引領產業發展；傳承文化精神，讓核心價值觀在新時代生生不息。