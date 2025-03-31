曼谷倒塌大樓「發現6受困者」僅1人還在動！　累計11死76失聯

▲搜救人員在殘骸中又發現6名受困者，其中1人有活動跡象。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷一棟施工中的大樓因不堪劇烈搖晃倒塌，導致至少11人死亡，至今仍有70多人受困在瓦礫堆中。救援人員則傳來好消息，30日晚間在廢墟下又再找到6名受困者，其中1人有活動跡象，目前仍在全力救援。

根據khaosod報導，救難人員持續在倒塌的審計署大樓廢墟中搜尋受困者。然而臉書粉專「Fire & Rescue Thailand」指出，搜救人員30日晚間9時50分，在瓦礫堆下發現6名受困者，其中1人仍有活動跡象，另外5人則無動靜。儘管仍須等待官方進一步確認狀況，但好消息也振奮了現場所有人。

▲▼搜救人員使用吊臂到頂端搜索。（圖／翻攝自khaosod）



此外，泰國國際搜救隊（USAR Thailand）持續在事故現場進行搜救行動。30日晚上9時，有6至7名隊員搭乘吊臂升至倒塌建築頂部，使用偵測設備搜尋受困者，疑似偵測到生命跡象。但是由於建築結構仍不穩定，救援人員僅能使用輕型工具進行挖掘，重型機具目前只能用於外圍作業，以防大樓二次坍塌。

從無人機空拍的畫面可以看到，搜救隊員攜帶大型鋼剪及鏟具，在倒塌建築物頂端清理障礙物，並持續作業超過2小時，隨後搭乘吊臂返回地面。儘管搜索行動尚未取得重大突破，但救難人員仍未放棄任何希望。

根據30日晚間11時的最新統計，該起倒塌事故已造成11人死亡（男性8人、女性3人）、9人受傷，另有76人失聯。