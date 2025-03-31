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緬甸強震瞬間位移影片曝！　留言歪樓狂問「監視器哪一牌的」

記者張靖榕／綜合報導

緬甸28日接連發生規模7.7與6.4的強震，震央接近第二大城瓦城，引發嚴重災情。社群平台近日瘋傳一段地震當下的監視器影片，一名女店員在強震瞬間冷靜躲進桌下自保，畫面驚險，但錄下全程的影片畫質過於穩定清晰，讓「監視器品牌」意外成為網友歪樓討論焦點。

▲緬甸強震。（圖／翻攝X，下同）

▲緬甸強震。（圖／翻攝X，下同）

地震發生後，該段影片出現在各大社群網站，長度約29秒，拍攝地點為一間通訊用品店。地震發生時，店內所有物品瞬間大幅度位移，畫面中女店員原本坐在座位上，起初雙手緊抓桌面保持平衡。隨著搖晃加劇，四周貨架紛紛傾倒，商品四散，她見情況不對，隨即機警地躲進桌下避難。

▲緬甸強震。（圖／翻攝X）

▲緬甸強震。（圖／翻攝X）

不少網友觀賞後感到震撼，紛紛留言，「有夠恐怖」「這才是真正的防震教學影片」、「活見證為什麼要躲桌子底下」、「比任何模擬影片都具說服力」、「那瞬間的地動真的是電影裡才會出現的特效畫面」、「希望她平安無事」。

▲緬甸強震。（圖／翻攝X）

▲緬甸強震。（圖／翻攝X）

不少網友歪樓，「監視器是什麼牌子的？居然沒在晃」、「地震這麼大，攝影機卻一動不動」、「這畫質跟穩定度，簡直是廠商最佳廣告素材」、「哪家的監視器，我也想買！」

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