曼谷豪宅「空中走廊震斷」！英勇尪奮力一跳　只為救妻女

▲男子縱身一跳只為回到家中救妻女。（圖／翻攝自Facebook／Bowyuri สะใภ้เกาหลี ）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷28日因緬甸發生芮氏規模8.2強震，也發生劇烈搖晃，其中被稱為「網紅大廈」的通羅區高級豪宅「Park Origin Thonglor」連通2棟大樓的空中走廊也在強震中應聲扯斷。有網友就拍到，一名男性住戶在地震後跳過斷裂的空中走廊到另一邊，十分驚險，而事後有網紅出面證實，該名男子就是他的丈夫。

豪宅大廈「Park Origin Thonglor」28日地震當下空中連通走廊斷裂的恐怖畫面在網路上瘋狂流傳，有眼尖的網友就發現，當時竟有一名男性住戶不顧危險，跳過斷裂的空中走廊，爬到另外一邊，險象環生。

▲男子事後仍然受到輕傷。（圖／翻攝自Facebook／Bowyuri สะใภ้เกาหลี ）



事後泰國女網紅寶尤莉（Bowyuri）證實，影片中的男子就是自己的南韓籍丈夫。她30日在臉書po文指出，當時丈夫原本在C棟52樓的健身房運動，沒想到卻發生地震。

寶尤莉的丈夫發現地震後，隨即跑到空中走廊，想要回到B棟所在的住家，救出妻子和女兒，沒想到連接2棟大樓的空中走廊竟然應聲斷開，但他最終仍不顧危險一口氣跳了過去。

她事後證實，丈夫在過程中手臂有擦傷，所幸並無大礙，對於丈夫在危急時刻的舉動也讓她感動不已。