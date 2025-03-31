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大陸 大陸焦點 特派現場

陸救援隊救出瓦礫堆受困60小時孩童　雙手緊抱乘怪手鏟斗送出

記者魏有德／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震後，首都曼德勒遭重創，多處大樓公寓倒塌，不少居民受困其中。 隨著黃金救援72小時的時間壓力越來越大，救援隊需分秒必爭，與死神拔河。大陸派出的救援隊在當地時間今（31）日清晨5時傳出好消息，於曼德勒一處名為天空公寓的瓦礫堆中，成功救出一名受困60小時的幼年的孩童並緊急送醫，生命徵象穩定。

▲大陸救援隊從曼德勒災區瓦礫堆中救出一名受困60小時的孩童。（圖／翻攝央視）

▲大陸救援隊從曼德勒災區瓦礫堆中救出一名受困60小時的孩童。（圖／翻攝央視，下同）

透過《央視》畫面顯示，來自大陸的救援隊約十餘人，站在瓦礫堆上焦急地看著同伴將一名孩子從瓦礫堆中抱出來，以徒手傳遞的方式將這名孩子先移至一旁的安全處，在確認其生命徵象穩定後，這批救援隊員隨即鬆了一口氣，現場也傳出一片掌聲，給予救援隊員致謝和喝采。

▲大陸救援隊從曼德勒災區瓦礫堆中救出一名受困60小時的孩童。（圖／翻攝央視）

由於斷垣殘壁行動不易，兩名救援隊員護送這名孩童，乘坐著怪手的鏟斗，小心翼翼的從高處緩緩降落至地面，在下方的救援隊員緊緊抱住，接過這名孩子，送往醫院救治。

▲大陸救援隊從曼德勒災區瓦礫堆中救出一名受困60小時的孩童。（圖／翻攝央視）

據了解，大陸在派出的救援隊30日晚間乘坐專機直接飛抵緬甸內比都軍用機場，隨即被派往曼德勒各重點救災區位實施援救，這名孩子是大陸救援隊抵達後，成功後救出的第二位災民，同時，現場還傳回在天空公寓的瓦礫堆中，還發現多名受困人員，正設法實施搶救中。

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