憂爆傳染病！WHO宣布緬甸強震「最高緊急狀態」　急需2.6億資金

▲ 強震造成曼德勒大量房屋倒塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成緬甸至少1700人及泰國18人死亡。世界衛生組織（WHO）30日宣布這起震災為最高級別緊急狀態，緊急尋求800萬美元（約新台幣2.6億元）資金，以求在未來30天內拯救性命並防止疾病爆發。

根據《法新社》，世衛30日宣布，「已將此次危機列為3級緊急狀態，為其緊急應變框架下的最高級別」，因緬甸外科手術人力有限，大量傷亡及外傷人員感染風險很高，且緬甸潛在條件代表地震可能加劇疾病風險。

聲明提到，初步估計顯示緬甸傷亡及外傷人數眾多，迫切需要緊急護理，但電力與水源供應依然中斷，使獲得衛生服務的機會進一步惡化，更提升水媒及食媒性疾病爆發風險。而骨折、開放性傷口及擠壓症候群等創傷因手術能力有限及感染預防與控制不足，感染及併發症風險很高。

世衛表示，需要800萬美元應對未來30天內的緊急衛生需求，「以拯救性命，預防疾病，並穩定與恢復基本衛生服務」，若無法及時提供資金，將導致更多人死亡，當地本就脆弱的醫療體系也將難以支撐。

目前醫院已經不堪負荷，但死傷與衛生機構受損規模尚未完全顯現。而流離失所的災民湧入使避難所密度過高，加上供水及衛生基礎設施受損，大大增加傳染病爆發風險。

世衛指出，「地震發生時人道主義環境已經十分嚴峻，大規模流離失所、衛生系統脆弱，以及包括霍亂等疾病爆發」，「目前的衛生需求包括創傷與外科護理、輸血、麻醉劑及基本藥物，必須緊急加強疾病監測，以防止霍亂、登革熱及其他傳染病爆發」。

聲明提到，從仰光的緊急儲備中調用治療嚴重傷口及骨折的急救包及收治傷者的多功能帳篷，第一批已運抵首都奈比多一間擁有1000個床位的醫院，類似物資也正運往災情最為嚴重的曼德勒（瓦城）總醫院。