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居民41°C高溫下徒手挖掘！　緬甸街頭「瀰漫屍臭味」

▲▼緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）災情慘重。（圖／路透）

▲緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）災情慘重。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，目前已造成超過1700人死亡，第二大城曼德勒災情慘重，但受限國內情勢，救援進度緩慢，居民頂著攝氏41度高溫，用雙手或鏟子瘋狂翻找瓦礫，街頭已瀰漫著屍體腐爛的惡臭。

綜合外媒報導，地震造成緬甸嚴重災情，不只造成建築物大量倒塌，也重創機場與各項基礎設施，連首都奈比多（Naypitaw）的機場塔台都被震毀。目前通訊仍不穩定，道路、橋梁損毀導致救援進展緩慢，再加上緬甸正陷入內戰，整體災後處境更顯嚴峻。

▲▼緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）災情慘重。（圖／路透）

▲居民頂著攝氏41度高溫徒手挖掘救援。（圖／路透）

接近震央的曼德勒（Mandalay）更是首當其衝，天主教救濟會（Catholic Relief Services）仰光負責人布拉格（Cara Bragg）透露，當地幾乎都是由自願居民徒手搜救，「大家都在找親人，我的同事說醫院人滿為患，缺乏醫療資源、食物與乾淨水源，情況真的非常艱難。」

據了解，目前震後官方救援優先處理政府設施與官員宿舍，民間住宅區大多靠社區自己動手清理，曼德勒街頭仍瀰漫著屍體腐爛的惡臭，居民頂著攝氏41度高溫，用雙手或鏟子瘋狂翻找瓦礫，只希望能救出一絲生機。

此外，曼德勒當地一棟11層樓高的公寓Sky Villa在地震時倒塌，中國媒體指出，該公寓內居住數百名華人，被廢墟掩埋的屍體已開始散發腐臭味，目前來自中國的救援隊已抵達現場展開救援。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，震災造成許多醫療設施損毀，醫療物資短缺嚴重，像是外傷急救包、血袋、麻醉藥、輔具與臨時帳篷都難以取得。曼德勒機場受損嚴重、奈比多機場塔台倒塌，所有商業航班已全面停飛，救援物資也被迫改道陸路運送。

▲▼緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）災情慘重。（圖／路透）

▲目前緬甸官方通報已有1700人喪命、3000多人受傷。（圖／路透）

目前緬甸官方通報已有1700人喪命、3000多人受傷，但許多重災區尚未取得聯繫，實際傷亡恐怕遠高於目前數字。

印度已派出兩架C-17運輸機，攜帶野戰醫院設備與約120名人員，準備在曼德勒設置60床的緊急治療中心；其他醫療物資則送往最大城市仰光（Yangon）。中國17輛載有帳棚與藥品的卡車車隊，也在30日長途跋涉650公里後抵達曼德勒。

新華社報導指出，中國救難隊伍在奈比多的一家醫院瓦礫堆中，成功救出一名被困近40小時的老翁，推測仍有許多受困者尚未被發現。中國已派出逾135人救難隊與醫療專家，並承諾提供約1380萬美元（約台幣4.4億元）援助。

除了中國與印度，俄羅斯也送出120名救難人員與醫療團隊；新加坡、馬來西亞、英國與泰國等國家也紛紛派出人力與物資協助。英國宣布將提供1300萬美元（約台幣4.1億元）援助，支持當地合作組織的救災行動。

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