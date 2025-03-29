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不滿妻搞曖昧！誘出男網友「毆打剃光頭」　醋男逼簽借據下場曝

▲桃園市徐姓男子前年8月發現妻子與潘姓男子網路聊天，誘出見面後找來邱姓男子與多名少年助陣，持棍棒毆打逼迫償還50萬元，強剃光頭逼簽借據等惡行。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市徐姓男子前年8月發現妻子與潘姓男子網路聊天，誘出見面後找來邱姓男子與多名少年助陣，持棍棒毆打逼迫償還50萬元，強剃光頭逼簽借據等惡行。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子前年8月間，發現妻子常與潘姓男子在交友軟體上聊天，氣得約潘談判，還找來邱姓男子與多名少年助陣，控制潘的行動後持棍棒毆打，逼其下跪認錯逼迫償還50萬元，還剃光頭逼、以打火機燒傷手肘與逼簽借據。桃園地檢署偵結依加重恐嚇取財罪嫌將徐男、邱男起訴，同案游姓、秦姓等少年則由桃園地院少年法庭審理。

檢警調查，徐姓男子於2023年8月20日晚間，發現妻子與潘姓男子透過網路交友軟體聊天，妒火中燒後夥同游姓、秦姓等少年誘出潘男至八德區某處見面，徐男持開山刀與2少年控制潘行動自由，分持棍棒毆打，甚至還拿出鉗子揚言要拔下潘指甲威嚇，徐男等人逼迫潘下跪認錯，喝令交付手機、眼鏡，持鋁棒痛毆打傷其左手臂，要求支付100萬元賠償，後減為50萬元，再命潘向妻子籌錢或向友人借錢。

後來同案邱姓男子等人抵達徐男住處，也加入凌虐行列，除毆打外，還拿出理髮用電推剃光潘男頭髮，逼迫潘男向友人傳送價值1萬8000元加密貨幣與現金7萬元至指定帳戶內，徐男指示游姓與秦姓少年押著潘男領錢，邱男仍嫌不足，逼潘男再簽立50萬元借據，邱男等人拍攝借據後隨即離去；徐男等人又將潘押至中壢區某處，過程中恫嚇潘不得張開眼睛，否則將要一隻手，「若報警就找兄弟弄死你」，再拿出打火機燒傷潘之左手肘。

徐男等人凌虐潘男後終於獲釋，因頭部損傷、下唇開放性傷口、左側上臂挫傷、胸部挫傷、雙肘燒傷等傷勢，緊急被送醫並報警求助，八德警方循線逮回徐男等人到案。桃園地檢署調查後，偵結依加重恐嚇取財罪嫌將徐、邱2人起訴，同案游姓、秦姓等少年則由桃園地院少年法庭另案審理。

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