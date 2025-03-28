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桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，招待所慘遭開槍掃射，圖為門前彈孔。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，招待所慘遭開槍掃射，圖為門前彈孔。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區高雙路一處招待所今（28）日上午傳出槍擊案，平鎮警方據報後到場搜證，現場起出17發彈殼等證物，遭掃射招待所上彈痕累累，警方封鎖現場查出現場並無人受傷，後又查出開槍男子已在苗栗投案，警方專案小組南下苗栗帶回開槍的19歲吳姓男子與一把制式美製M15響尾蛇突擊步槍等證物，這把威力驚人的美製制式長槍黑市價格逼近200萬元，警方將針對槍枝來源與開槍原因深入追查釐清案情。

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，招待所慘遭開槍掃射，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，招待所慘遭開槍掃射，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起槍擊案件發生在今天上午11時許，平鎮區高雙路一處疑為中壢同心會經營的招待所遭到槍擊，事發後，引發附近住戶驚恐，平鎮警方獲報後立即展開蒐證，現場所幸無人受傷，警方在現場起出17發彈殼證物，正欲調查開槍份子身分時，下午得知開槍份子已在苗栗投案，警方專案小組立即南下帶人，並向桃園地檢署報請指揮偵辦。

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，警方專案小組南下苗栗帶回涉案吳姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，警方專案小組南下苗栗帶回涉案吳姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，本案疑似中壢同心會潘姓男子等人於本月初南下苗栗承信會經營之地下天九牌職業賭場賭博，疑似因詐賭贏得600萬元，後來被賭場當場查出詐賭情事後，通心會人員慘遭承信會人員痛打一頓，雙方喬定賠償金600萬元，其中先給付200萬元，其餘400萬元則隔日再給付，未料同心會人員不甘心成員被毆打，設局返回苗栗時，同心會人員衝入賭場內將承信會人員打得頭破血流，苗栗警方事後調閱賭場監視器拘捕潘男等人到案。

未料苗栗承信會人員疑似心有不甘，今天上午由19歲吳姓男子攜帶制式美製M15響尾蛇突擊步槍到同心會在平鎮區經營的招待所開槍掃射洩恨，警方查出這起開槍案應與苗栗賭場詐賭案有關。

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，警方起出做案用美製M15響尾蛇突擊步槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所今天上午發生槍擊案，警方起出做案用美製M15響尾蛇突擊步槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方今天下午獲悉開槍犯嫌在苗栗投案，專案小組立即南下帶人，並起出做案用的制式美製M15響尾蛇突擊步槍等證物。平鎮警分局分局長徐坤隆表示，警方已掌握幫派勢力，除個案偵查外，即日起將針對幫派據點持續執行威力掃蕩臨檢，溯源追查背後教唆者，並以組織犯罪全面檢肅，展現警方維護治安之決心。

另據指出，被查獲的美製M15響尾蛇突擊步槍威力驚人，槍身上有響尾蛇圖案，黑市價格更逼近200萬元，若調成全自動，每發可擊發20發子彈，堪稱突擊步槍中之極品；此外，吳男被帶回平鎮警分局偵訊，因已入夜，吳嫌可能夜不偵訊，警方將於明日再另行偵訊，偵訊重點包括槍枝來源、開槍動機與幫派怨隙等以釐清案情。

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