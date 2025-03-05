惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

▲毆打司機的李男為現役軍人，警到成功嶺逮人。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

藝人王大陸因不滿與Uber司機爆發衝突，事後涉嫌教唆傷害Uber司機，王大陸友人透過管道取得司機個資，並教唆他人跟蹤並攔車毆打，今（5）日警方逮捕同為24歲的林男、李男、彭男，其中李男為現役軍人，警方到成功嶺出示拘票後，由輔導長將李男帶出交給警方，另外指示3人犯案的四海幫「海巨堂」堂主、綽號「小阿俊」陳子俊仍在追緝中。

去年4月18日藝人王大陸在北市大安區復興南路搭車，準備前往仁愛路，途中王大陸認為Uber司機繞路，雙方在車上爆發第一次口角；王大陸抵達目的地下車時，發現鑰匙掉在車內，但Uber司機駕駛的是特斯拉，王打不開車門，氣得猛敲車窗要求司機停車，雙方再度爆發衝突，王離開前還對司機比中指。事後王大陸向友人游男抱怨此事，游男則透過管道得知連男個人資訊後找陳男協助，陳男指示林男、李男、彭男3人在新北地區攔車痛毆。

林男、李男、彭男接受指示去跟蹤Uber司機，於2024年4月25日，分別開兩台車跟蹤Uber司機，司機發現有異狀，就跑去派出所說被跟蹤，但因查無不法，所以司機隨後離開，但3人在華中橋又堵到司機，當場攔車打人後落跑，司機再度到派出所說遭人毆打，警詢問是否需要協助或驗傷，隨後司機離開就沒再返回派出所，因此無報案資料。

今日王大陸500萬交保、游翔閔羈押禁見，警方今逮捕動手毆打司機的3人，於桃園逮獲彭男、林男，以及在台中成功嶺的李男，李男為4個月兵役的役男，2月時入伍，警今天下午1時許到成功嶺大門，將拘票出示給大門哨後，衛兵回報營區長官，之後由輔導長將李男帶出交給警方。至於指示3人的陳男警方仍在追緝中。