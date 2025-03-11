台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今中午傳出當街毆人案，一名姚男被曾姓、郭姓債主巧遇，雙方一言不合，姚男被2人持球棒砸車毆打，甚至爬上車子狂踢。再找來同樣是債主的吳男到場，曾還向警方說，自己也打算好好講，但姚都搞消失，全案依殺人未遂等5罪送辦。

▲台中曾男、郭男今日巧遇欠債的姚男，持球棒痛毆姚，被依殺人未遂等5罪送辦。（圖／民眾提供）



第四警分局今日11時許獲報，向上路有糾紛案發生，到場後發現一名姚男（48歲）滿身是傷，且頭部、手腳都有傷勢，所幸經救護人員到場，確認他沒有生命危險，趕緊將人送醫。現場有曾男（38歲）、郭男（32歲）以及吳男（43歲）等人，動手的為曾、郭2人，當場遭警方逮捕。

▲▼現場總計4人，都沒有離開現場，其中動手的曾男、郭男被逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



曾等人供稱，平時在工地工作，與姚男有150萬債務糾紛，今日外出遊玩，結果巧遇發現姚男的車輛停在該處，遂上前要求還款，姚男平時避不見面，雙方在現場又發生口角，立刻引爆曾等人怒火，從車上拿出鋁棒狂毆車輛，甚至跳上車踢踹車身。

附近民眾拍下，郭男跳上車不停猛踹，甚至踢到鞋子都脫落，一邊打開姚男車門、一邊撿拾鞋子，曾男則在車輛後頭，不停敲打車身、擋風玻璃，2人甚至朝姚身體多處猛毆。

警方到場後，雙方總計4人都留在現場，曾等人向警方說，姚平時都避不見面，今天路過正好巧遇，氣憤之下才會上前理論，警方當場將動手的曾男、郭男依現行犯逮捕，警詢後依殺人未遂、妨害自由、傷害、強制及毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。