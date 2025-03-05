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Uber駕駛遭毆「2單位遭疑外洩個資」　工會喊：查出洩密管道

▲▼王大陸500萬交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王大陸涉教唆傷人，500萬交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

藝人王大陸因不滿與Uber司機爆發衝突，事後涉嫌教唆傷害Uber司機，王大陸友人透過管道取得司機個資，教唆他人跟蹤並攔車毆打，該案曝光後，引發計程車和Uber駕駛人心惶惶，憂心透過車牌就可查出個資和家中地址，直言可透過車牌查個資僅有警方和監理單位兩管道，疾呼檢調查出洩漏管道。

計程車工會人士表示，王大陸該案爆發後，司機圈最擔心的是個資透過車牌號碼就可查到還跟蹤，引起司機恐慌，可以靠車牌就能查到駕駛人資料的，只有兩個管道，一個是監理單位，一個是警察，呼籲檢調單位要查出洩漏管道，因為司機都很害怕，只要車牌被記下來，人家就可以找到他，若沒有找到洩漏個資的管道，司機們都人心惶惶。

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去年4月18日藝人王大陸在北市大安區復興南路搭車，準備前往仁愛路，途中王大陸認為Uber司機繞路，雙方在車上爆發第一次口角；王大陸抵達目的地下車時，發現鑰匙掉在車內，但Uber司機駕駛的是特斯拉，王打不開車門，氣得猛敲車窗要求司機停車，雙方再度爆發衝突，王離開前還對司機比中指。事後王大陸向友人游男抱怨此事，游男則透過管道得知連男個人資訊，並唆使他人在新北地區攔車痛毆。

據了解，林男、李男、彭男接受指示去跟蹤Uber司機，於2024年4月25日，分別開兩台車跟蹤Uber司機，司機發現有異狀，就跑去派出所說被跟蹤，但因查無不法，所以司機隨後離開，但3人在華中橋又堵到司機，當場攔車打人後落跑，司機再度到派出所說遭人毆打，警詢問是否需要協助或驗傷，隨後司機離開就沒再返回派出所，因此無報案資料。

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