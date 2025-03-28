桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街一處偏僻空地當場查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府都發局建管處昨（27）日會同環保局與平鎮警分局合作，在平鎮區東龍街成功攔截正在傾倒廢土現行犯，阻止營建土方遭非法棄置，展現市府對非法棄土「零容忍」的強硬態度；經環保局等跨局處運用科技執法查獲這起濫倒廢土案，建管處將依違反建築法及桃園市營建剩餘土石方管理自治條例對工地業者裁罰，環保局則依廢棄物清理法處罰。

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

桃園市建管處指出，本案嫌犯被跨局處稽查人員查獲後，一度拒絕提供土方來源證明與聯單，企圖隱瞞土方來源。但在稽查人員出示GPS軌跡等鐵證後，犯嫌才俯首認罪。環保局稽查人員除確認現場有無夾雜廢棄物外，後續將司機連人帶車將廢土押返工地釐清案情。

建管處表示，以往查緝非法棄土，常遭遇業者派「小蜜蜂」宛如流動哨兵，稍有風吹草動便通知同夥停止傾倒，因此增加查緝難度。建管處運用電子圍籬監控，鎖定中壢某處建築工地為可疑源頭，透過GPS追蹤車輛動態，與警方密切合作，在犯嫌進入偏僻巷弄傾倒廢土之際，稽查人員與派出所警力聯手出擊，警方迅速攔阻砂石車離開現場，雙方默契配合下成功逮獲現行犯。

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土業者。（圖／桃園都發局提供）

建管處強調，這次稽查行動展現建管處提供科技情資、警察局現場執法、環保局專業認定的三方合作執法默契，成功將不肖業者如甕中捉鱉般一網打盡。此「科技+警力+專業」的跨局處合作模式，建立完整執法鏈，未來市府將持續加強科技執法，全面防堵非法棄土行為，呼籲營建業者應尋求合法收容處理場所或管道，違者除面臨最高新台幣10萬元罰鍰外，並依建築法第58條勒令停工直到改善完成。