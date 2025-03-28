　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街一處偏僻空地當場查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街一處偏僻空地當場查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府都發局建管處昨（27）日會同環保局與平鎮警分局合作，在平鎮區東龍街成功攔截正在傾倒廢土現行犯，阻止營建土方遭非法棄置，展現市府對非法棄土「零容忍」的強硬態度；經環保局等跨局處運用科技執法查獲這起濫倒廢土案，建管處將依違反建築法及桃園市營建剩餘土石方管理自治條例對工地業者裁罰，環保局則依廢棄物清理法處罰。

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土現行犯。（圖／桃園建管處提供）

桃園市建管處指出，本案嫌犯被跨局處稽查人員查獲後，一度拒絕提供土方來源證明與聯單，企圖隱瞞土方來源。但在稽查人員出示GPS軌跡等鐵證後，犯嫌才俯首認罪。環保局稽查人員除確認現場有無夾雜廢棄物外，後續將司機連人帶車將廢土押返工地釐清案情。

建管處表示，以往查緝非法棄土，常遭遇業者派「小蜜蜂」宛如流動哨兵，稍有風吹草動便通知同夥停止傾倒，因此增加查緝難度。建管處運用電子圍籬監控，鎖定中壢某處建築工地為可疑源頭，透過GPS追蹤車輛動態，與警方密切合作，在犯嫌進入偏僻巷弄傾倒廢土之際，稽查人員與派出所警力聯手出擊，警方迅速攔阻砂石車離開現場，雙方默契配合下成功逮獲現行犯。

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土業者。（圖／桃園都發局提供）

▲桃園市建管處會同環保局與平鎮警方昨天在平鎮區東龍街空地查獲偷倒廢土業者。（圖／桃園都發局提供）

建管處強調，這次稽查行動展現建管處提供科技情資、警察局現場執法、環保局專業認定的三方合作執法默契，成功將不肖業者如甕中捉鱉般一網打盡。此「科技+警力+專業」的跨局處合作模式，建立完整執法鏈，未來市府將持續加強科技執法，全面防堵非法棄土行為，呼籲營建業者應尋求合法收容處理場所或管道，違者除面臨最高新台幣10萬元罰鍰外，並依建築法第58條勒令停工直到改善完成。

 【更多新聞】

電桿冒火花！桃園八德2143戶停電　台電：鳥巢造成饋線跳脫

刺青客是強盜！噴辣椒水搶走包包　老闆慘丟1萬...愛貓也嚇跑

窮男裝闊下注運彩119萬！狂賭騎士「12張全摃龜」　慘輸想落跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸7.7強震「罕求國際支援」！重大災情一次看
曼谷大樓倒塌　驚悚活埋影片曝！
快訊／緬甸強震傳1國人失聯！　外交部下指示
緬甸7.7強震！台灣特搜隊集結　隨時出發馳援
快訊／強震毀緬甸！　曼德勒皇宮被震垮
緬甸強震！雲南高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝
緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了
快訊／曼谷新大樓空橋斷裂！　現場畫面曝光
獨／曼谷34年來首次大地震！　網紅百貨大樓逃生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

快訊／苗栗工人遭活埋土石堆　開挖2小時找到人已無生命跡象

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

快訊／慈濟新莊資源回收站大火！烈焰直竄天際　百名警消搶救中

2匪劫走20萬金項鍊「1晚花掉7萬」　犯案24hrs後被押回警局

緬甸7.7強震！屏東、桃園特搜隊集結整備　80人待命隨時馳援

桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

快訊／苗栗驚傳活埋！新建道路邊坡突崩塌　1人深埋3m搶救中

不動產成詐團新獵物！士檢整合「檢警地政」打造防詐鐵三角

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

快訊／苗栗工人遭活埋土石堆　開挖2小時找到人已無生命跡象

「黃子佼們」一個都不能放過　潔哥挺公布高級會員名單！給他們生路誰給小女孩生路？

快訊／慈濟新莊資源回收站大火！烈焰直竄天際　百名警消搶救中

2匪劫走20萬金項鍊「1晚花掉7萬」　犯案24hrs後被押回警局

緬甸7.7強震！屏東、桃園特搜隊集結整備　80人待命隨時馳援

桃園市府跨局處查緝濫倒廢土　科技執法讓犯行無所遁形

快訊／苗栗驚傳活埋！新建道路邊坡突崩塌　1人深埋3m搶救中

不動產成詐團新獵物！士檢整合「檢警地政」打造防詐鐵三角

旅遊達人緊急提醒「先別來曼谷」！邊逃生牆壁邊裂開：比921誇張

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸7.7地震　5國銀當地人員皆回報平安

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

7.7強震襲擊緬甸！　新北特種搜救隊+搜救犬整裝待命

年報選好股2024賺很大　首季繼續賺、法人偷偷買

張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺

黃子佼的判決書為何讓人憤怒？　「平庸之惡」骯髒無比

社會熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

吳淡如要求公布「創意私房」80位高級會員

即／淡水民宅要價640萬賓士起火！車主身分曝光　曾捐地順澤宮

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

即／新光三越氣爆奪5命　火調報告出爐：瓦斯釀禍

妻激戰多男狂拍片！老公「拿性愛光碟」提離婚　法官准了

高雄鐵工廠意外　女遭百斤廢鐵砸頭亡

更多熱門

相關新聞

快訊／北市林森北大樓「水泥雨庇掉落」　北市重罰30萬

快訊／北市林森北大樓「水泥雨庇掉落」　北市重罰30萬

台北市林森北路、民生西路口一處大廈外牆今（22日）中午發生磁磚剝落，掉落的大片碎磁磚砸中下方停等紅燈的計程車與另輛自小客，導致小客車內一對母女受到輕傷。北市建管處表示，該次意外為10樓混凝土雨庇掉落所致，將依法重罰30萬，並責令限期完成全檢修改善。

彰化25處科技執法上路！「這路口」奪冠

彰化25處科技執法上路！「這路口」奪冠

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　打造婦幼友善城市

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　打造婦幼友善城市

彰警新措施　「違規簡訊通知」今起上路

彰警新措施　「違規簡訊通知」今起上路

228連假出現北返車潮　枋寮警啟用調撥車道

228連假出現北返車潮　枋寮警啟用調撥車道

關鍵字：

桃市府建管處科技執法爛倒廢土現行犯

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

「大潤發」預計改名為「大全聯」

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面