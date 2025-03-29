吳沛憶、黃捷控遭2藍委「拿水淋頭霸凌」　他曝有雙面人設

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳沛憶、黃捷控遭2藍委「拿水淋頭霸凌」　沈伯洋：有雙面人設

記者黃翊婷／綜合報導

為了抗議立法院逕付二讀國民黨提的反廢死、反戒嚴公投，民進黨團昨日（28日）一早在議場貼布條、擺放手舉牌，要求院長韓國瑜召集協商。綠委黃捷、吳沛憶、沈伯洋在現場直播影片中提到，黃、吳兩人曾被藍委羅智強、葉元之拿水直接從頭上倒下去，當時他們還一邊直播一邊嘲笑，這樣的行為根本就是「霸凌」。

黃婕、吳沛憶、沈伯洋。（圖／翻攝自YouTube／加開零食會）

▲吳沛憶透露，她和黃捷曾遭羅智強、葉元之潑水「霸凌」。圖片由左至右分別為黃捷、吳沛憶、沈伯洋。（圖／翻攝自YouTube／加開零食會）

黃捷、吳沛憶、沈伯洋28日在YouTube頻道「加開零食會」開設直播，沈伯洋提到，一些藍委在地方上都會裝乖，地方上的人對他們的人設以及在這邊做的壞事，例如亂刪預算等等，是完全連不起來的，所以只要能夠打破這件事情，很多人就會發現，他們其實跟在地方上認識的不一樣。

吳沛憶接著說道，上次她跟黃捷在議場，遭到藍委羅智強、葉元之拿水潑頭，「直接拿水從我們頭上這樣倒下去，我在學校從來沒有被人家這樣欺負過」。黃捷則在一旁立刻表示，「就是霸凌」。

吳沛憶提到，當時羅智強、葉元之還一邊直播一邊笑說，「你們活該啦」、「潑你們水剛好而已啦」，讓她覺得很傻眼，「我沒有遇過這麼不正直的人」。黃捷也說，「他們的人格都很低劣」，沈伯洋則批評羅智強是「全台灣水準最低的立委」。

黃婕、吳沛憶、沈伯洋。（圖／翻攝自Threads）

▲沈伯洋在Threads上留言說明當時的情況。（圖／翻攝自Threads）

這段直播影片被網友製作成短影音在Threads上流傳開來，沈伯洋還在相關貼文底下留言，「我印象很深刻，我還去擋直播鏡頭。羅智強就是一個不折不扣的，水準極低的政治痴漢。」不過，對於上述指控，羅智強、葉元之均尚未做出相關回應。

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